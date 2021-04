Ohne «Let's Dance»-Liveshow räumt «Luke! Die Schule und ich» ab

Quotennews

Die Sendung rettete sich nach einem Tief auf die bislang besten Quoten des Jahres. Doch auch ProSieben hatte mit «Ant-Man and the Wasp» Grund zur Freude.

In den verschiedensten Schulfächern wurde diese Woche beidas Wissen der Schüler und prominenten Gäste auf die Probe gestellt. Dieser Herausforderung stellten sich diesmal Nora Tschirner, Michi Beck, Bosse und Pierre M. Krause. In der Vorwoche wurde in Sat.1 mit dem Programm ein negativer Allzeitrekord gemessen. Bei 1,18 Millionen Fernsehenden standen nicht mehr als maue 3,9 Prozent Marktanteil auf dem Papier. Auch bei den 0,63 Millionen Umworbene reichte es nur für eine solide Quote von 7,6 Prozent.Doch mit der neuen Woche ging es wieder deutlich aufwärts, was sicher auch daran lag, dass keine neue Liveshow von «Let's Dance» gezeigt wurde. Somit fanden 1,40 Millionen Zuschauer zu Sat.1 und steigerten die Sehbeteiligung auf passable 4,7 Prozent. 0,87 Millionen Jüngere landeten sogar knapp vor dem Best-Of der Tanzshow bei RTL . Luke Mockridge gewann folglich mit seiner Show fast vier Prozentpunkte hinzu und landete bei einem starken Marktanteil von 11,4 Prozent. Ohne Zweifel war die Ausgabe bislang die gefragteste in diesem Jahr. Die Showlag mit 0,80 Millionen Fernsehenden weiterhin bei 4,8 Prozent Marktanteil. Bei den 0,47 Millionen Werberelevanten wurde noch eine hohe Quote von 9,8 Prozent gemessen.Doch auch ProSieben überzeugte an diesem Freitagabend mit der Erstausstrahlung des Science-Fiction-Films «Ant-Man and the Wasp» ► . 2,05 Millionen Filmfans schalteten ein und ergatterten somit einen starken Marktanteil von 6,8 Prozent. Der Film war mit 0,98 Millionen 14- bis 49-Jährigen hinter der «Tagesschau» in der Zielgruppe das gefragteste Programm des Tages. Der Sender durfte sich über eine hohe Quote von 12,7 Prozent freuen. Bei 1,23 Millionen Zuschauern steigerte sich der Actionthrillernoch auf herausragende 7,3 Prozent. 0,55 Millionen Umworbenen beendeten den Abend unterdessen mit guten 11,6 Prozent Marktanteil.