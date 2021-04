Osterprogramm bei ZDF

TV-News

Rund um die Osterfeiertage versorgt das ZDF Familien mit Kindern mit einigen Film-Highlights und einer Premiere.

Die Osterfeiertage, werden sie in diesem Jahr auch wohl anderes als in den Jahren zuvor gefeiert werden, werden im ZDF mit einigen Verfilmungen von Kultbüchern gefeiert. Das ZDF-Osterprogramm fährt auf mitam Karfreitag um 8:55 Uhr,am Karsamstag um 8:40 Uhr und komplettiert die Reihe mitam Ostersonntag ab 7:25 Uhr. Neben dem Dreierpack an wilden Hühner gibt es, ebenfalls am Karfreitag um 10:40 Uhrzusehen. Hier folgen Teil zwei und drei am Ostersonntag um 7:35 Uhr und am Ostermontag ab 9:15 Uhr.Die Verfilmung der Buchreihewird am Karfreitag um 7:10 Uhr gesendet, «Die Schöne und das Biest» ► kommt am Ostermontag um 12:05 gefolgt vonab 13:35 Uhr. Damit sind die Osterfeiertage auch womöglich ohne große Familienzusammenkünfte mit einigen Highlights vollgepackt und können so entspannt auf der Couch verbracht werden. Vor allem, weil am Ostermontag, dem 5. April ab 10:35 Uhr noch eine Premiere auf sich warten lässt.Zur genannten Zeit sendet das ZDF die Premiere von. Die Verfilmung basiert auf der beliebten Bestseller-Buchreiche «Mein Lotta-Leben» von Autorin Alice Pantermüller. Wie der Name erwarten lässt erzählt auch der Film aus dem verrückten Alltag von Lotta, wobei sich die Zuschauer auf Meggy Hussong in der Hauptrolle und unter anderem Oliver Mommsen, Carolin Kebekus und Caro Cult freuen dürfen. Inhaltlich möchte «Mein Lotta-Leben - Alles Bingo mit Flamingo!» eine wohl klassische Teeny-Story erzählen. Die Freundinnen Lotta (Meggy Hussong) und Cheyenne (Yola Streese) sind als einzige nicht zur Party von Berenike (Laila Ziegler) eingeladen und suchen verzweifelt nach einem Weg auf das Fest zu kommen. Als Lotta dann Superstar Marlon (Lukas Rieger) vors Auto läuft wittern die Mädels ihre Chance und die Schwierigkeiten gehen los.