Fernsehfilm der Woche zum 80. Geburtstag von Senta Berger

Geburtstag müssen gebührend gefeiert werden, vor allem, wenn es rund Geburtstag sind. Schauspielerin Senta Berger darf sich im Mai, genauer am 13. Mai, bereits zum 80. Mal über ihren Geburtstag freuen und das ZDF sowie auch ARTE nehmen sich das Jubiläum zu Herzen und senden als Fernsehfilm der Woche. Zu sehen sind in dem Film neben der Jubilarin Senta Berger auch Peter Simonischek und Thomas Thieme in Hauptrollen. Die Regie übernahm Felix karolus, welcher gemeinsam mit Florian Iwersen auch das Drehbuch verfasste. Gesendet wird auf ARTE am 7. Mai um 20:15 Uhr, während sich im ZDF bis zum 10. Mai, ebenfalls in der Primetime programmiert, geduldet werden muss.Auch inhaltlich beschäftigt sich der Film mit dem altern, denn es soll sich die Frage gestellt werden, "Wie soll ich leben?". Charlotte Kler, verkörpert von Senta Berger, hat ein Leben, welches man sich nur wünschen kann hinter sich. Ihr Mann Walter Kler, gespielt von Peter Simonischek, gilt als Stardirigent und so lebten die Beiden rast- und ruhelos. Man reiste um die Welt, lebte privilegiert, doch damit soll Schluss sein. Charlotte freut sich darüber, gerade weil so die Familie wieder zusammenrücken kann. Doch es kommt alles anders: Mann Walter verfolgt insgeheim neue Karrierepläne, welche ihn nach New York ziehen würden, Tochter Viola (Antje Traue) macht der Mutter vorwürfe, es würde sich für sie nicht genügend interessiert.Somit ist dem bevorstehenden, eigentlich ruhigen Lebensabschnitt erst einmal der Riegel vorgeschoben. In all dem Chaos trifft Charlotte per Zufall einen ehemaligen Bademeister, welche ihr zeigt, worauf es im Leben wirklich ankommt. Die Geschichte nimmt so Fahrt auf und möchte die Zuschauer mit einem Blick in die Seelen der Schauspieler in ihren Rollen unterhalten. Der 90-Minüter wurde von der Bavaria Fiction GmbH produziert, die Reaktion lag bei Elke Müller. Neben der Premiere von «An seiner Seite» gibt es rund um den 80. Geburtstag von Berger noch einige andere Highlights. Der Übersicht halber in dieser Liste zusammengefasst:um 20:15 Uhr/ARTEum 13:45 Uhr/ARTEum 12:10 Uhr/ZDFum 20:15 Uhr/ARTEum 12:10 Uhr/ZDF