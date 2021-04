Kabel Eins und RTLZWEI freuen sich über gelungene Filmausstrahlungen

Quotennews

«Die rechte und die linke Hand des Teufels» sowie «Armageddon – Das jüngste Gericht» sicherten den Sendern hervorragende Quoten. Nur VOX tat sich mit «Ben Hur» deutlich schwerer.



Auch Kabel Eins und VOX stellten am Karfreitag ihr Primetime-Programm um und setzten statt auf einen Serienabend, genau wie RTLZWEI auf eine breite Auswahl an Spielfilmen. Mehr als gelungen lief der Abend bei Kabel Eins. Bereits die italienische Westernkomödiemit Bud Spencer und Terence Hill lockte 1,69 Millionen Fernsehende auf den Sendern. Für Kabel Eins bedeutete dies eine sehr hohe Quote von 5,6 Prozent. Auch die 0,65 Millionen Umworbenen holten sich starke 8,3 Prozent Marktanteil. Mit der Westernkomödiewuchs die Sehbeteiligung bei 0,98 Millionen Zuschauern sogar auf ausgezeichnete 6,5 Prozent. Bei den 0,38 Millionen Jüngeren wurden ebenfalls herausragende 8,6 Prozent Marktanteil gemessen.RTLZWEI freute sich mit dem Historienfilm Science-Fiction-Thrillerüber 1,26 Millionen Zuschauer. Auch hier wurde eine starke Quote von 4,4 Prozent verzeichnet. Ähnlich gut fiel das Ergebnis bei den 0,56 Millionen Werberelevanten aus, die auf 7,5 Prozent Marktanteil kamen. Der Actionthrillerhielt sich mit 1,26 Millionen Fernsehenden weiterhin bei einer hohen Sehbeteiligung von 3,5 Prozent. Die 0,15 Millionen 14- bis 49-Jährigen fielen jedoch auf einen soliden Marktanteil von 4,6 Prozent zurück.Nur VOX hatte an diesem Abend etwas mehr zu kämpfen und überzeugte mit dem Historienfilm «Ben Hur» ► 1,10 Millionen Filmfans. Folglich wurde eine annehmbare Quote von 3,6 Prozent ermittelt. 0,28 Millionen Jüngeren kamen jedoch nicht über einen schwachen Marktanteil von 3,6 Prozent hinaus. Der Actionkrimisteigerte sich schließlich bei einem Publikum von 0,84 Millionen Menschen auf durchschnittliche 4,8 Prozent. Auch in der Zielgruppe waren nun zumindest akzeptable 5,2 Prozent Marktanteil möglich.