Blockbuster-Battle

In diesem Battle tritt ein Filmklassiker gegen zwei Persönlichkeiten an, die das Prädikat "Klassiker" ebenfalls verdient haben. Wer kann sich am Ende durchsetzen?

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(ProSieben, 20:15 Uhr)Taron Egerton in der preisgekrönten Filmbiografie über das bewegte Leben von Elton John: Reginald Dwight fällt schon früh durch seine außergewöhnliche musikalische Begabung auf. Als Mitglied der Band Bluesology wird aus dem jungen Reg schließlich der künftige Weltstar Elton John. Mit dem Texter Bernie Taupin an seiner Seite, nimmt die Karriere des Sängers an Fahrt auf, aber ausschweifende Partys, Drogen und die ungesunde Beziehung zu seinem Manager John Reid fordern ihren Preis. Quotenmeter urteilte über den Film: „«Rocketman» ist ein Fest für Elton-John-Fans und für alle, die seinem Schaffen noch nicht verfallen sind, ein mitreißender Anstoß für eine Neuentdeckung des Superstars.“Quotenmeter.de: 8Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 7IMDB User Rating: 7(Kabel Eins, 20:15 Uhr)Obwohl in den 1980er Jahren die "Kung Fu"-Welle schon am Verebben war, landete Regisseur John G. Avildsen mit «Karate Kid» einen Megaerfolg. Der Grund dafür war die großartige Ausstrahlung von Ralph Macchio, der sich für den Streifen in erstaunlicher Geschwindigkeit Karatekenntnisse aneignete. Für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, darum geht es: Eigentlich gefällt es dem 16-jährigen Daniel ganz gut in Kalifornien, wohin er vor Kurzem gezogen ist. Doch es gibt auch Probleme: Einige Jungs an Daniels Schule verprügeln ihn häufig - sie können Karate, und dagegen ist Daniel machtlos. Doch sein Leben ändert sich grundlegend, als er den unscheinbaren japanischen Hausmeister Miyagi kennen lernt. Dieser ist ein Meister des Karatesports und weiht Daniel in die tiefen Geheimnisse der asiatischen Kampfkunst einQuotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 6IMDB User Rating: 7(Sky Cinema HD, 20:15 Uhr)Mit der Kinderserie «Mr. Rogers‘ Neighborhood» ist Fred Rogers (Tom Hanks) schon längst einer der beliebtesten TV-Moderatoren der US-Geschichte geworden. Dabei hat er an seiner Show kaum etwas geändert und ist auch privat stets der zuvorkommende Nachbar geblieben, wie man ihn aus dem Fernsehen kennt. So viel Freundlichkeit macht aber auch stutzig. Kein Mensch kann nur liebenswürdig sein. Wo sind die Abgründe des Mr. Rogers, die er bisher gewiss gut kaschieren konnte. So wird der Investigativ-Journalist Lloyd Vogel (Matthew Rhys) auf ihn angesetzt, das Haar in der Suppe zu finden. Kein Job, nach dem sich Lloyd gerissen hat, zumal er ganz andere Sorgen hat und immer wieder mit seinem kranken Vater (Chris Cooper) in Konflikt gerät.Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 8IMDB User Rating: 7