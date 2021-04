«Das Traumschiff» segelt an die Spitze

Quotennews

Der «Tatort», gegen den sich die ZDF-Serie normalerweise behaupten muss, lief an diesem Abend nur als Wiederholung. Der Primetime-Sieg war der Urlaubsserie folglich sicher.



In Folge 90 ist das Ziel der Reise beiThaa-Atoll auf den Malediven. Zum ersten Mal war Collien Ulmen-Fernandes dabei, die die Rolle der Ärztin Dr. Jessica Delgado übernahm. Sie wurde von ihrem Neffen Timo (Otis Whigham) besucht, der sich mit Ex-Fußballspieler Lars Meyer (Marlon Boess) anfreundet. Auch Nele Berghaus (Lisa Kalström), eine erblindetet Fotografin, checkte neu an Bord ein. Begleitet wurde sie von Kornelius Busch (Ferdi Özten), der sich in die Tanzlehrerin Mia verliebte, welche von Victoria Swarovski verkörpert wird.Die vorherige Ausgabe erreichte am Neujahrsabend eine überragende Reichweite von 7,29 Millionen Menschen. Auch der Marktanteil fiel mit 19,8 Prozent sehr stark aus. Bei den 1,30 Millionen Jüngeren wurde zudem eine herausragende Quote von 12,3 Prozent gemessen. Ganz so viele Zuschauer überzeugte die neue Ausgabe nicht, dennoch schalteten 6,25 Millionen Fernsehende ein. Somit zog die Folge an allen Konkurrenzprogrammen vorbei, denn der «Tatort» musste sich mit einer Wiederholung dahinter einordnen. Hinter der «Tageschau» war der ZDF-Serie folglich der Tagessieg sicher. Die Sehbeteiligung hielt sich bei einem hohen Wert von 19,4 Prozent. 1,02 Millionen 14- bis 49-Jährige bauten den Marktanteil sogar auf noch bessere 12,4 Prozent aus.Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt auch das, welches weiterhin 6,00 Millionen Interessenten auf dem Sender hielt. Mit 19,3 Prozent Marktanteil änderte sich die Quote hier kaum. Die 0,79 Millionen jüngeren Zuschauer verbuchten eine starke Quote von 9,7 Prozent. Der Kriminalfilmkonnte sich schließlich nicht mehr auf dem Niveau halten und fiel vor 2,70 Millionen Fernsehenden auf passable 10,9 Prozent Marktanteil zurück. Bei den 0,25 Millionen Jüngeren wurden nicht mehr als maue 3,6 Prozent Marktanteil gemessen.