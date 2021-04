RTLZWEI erleidet auch in diesem Jahr Schiffbruch am Traumstrand

TV-News

Der Grünwaldersender schickt das Reality-Format «Kampf der Realitystars» auch in diesem Jahr auf Sendung – sogar mit zwei Folgen mehr.

RTLZWEI hat für den kommenden Sommer eine neue Runde des Reality-Erfolgsangekündigt. Die acht Ausgaben der ersten Staffel verfolgten im Durschnitt 0,92 Millionen Zuschauer, was in der Zielgruppe zu 7,9 Prozent Marktanteil führte – keine Überraschung also, dass das Format fortgesetzt wird. Etwas überraschend ist dafür, dass sich RTLZWEI durchaus lange Zeit gelassen hat, um dies bekannt zu geben. Schließlich endete die erste Staffel bereits im September. Nun schickt der Sender in diesem Sommer also 25 neue Reality-Sternchen nach Thailand, die im Wettstreit um 50.000 Euro kämpfen – diesmal gibt es sogar zehn Folgen.Wen Moderatorin Cathy Hummels am Strand begrüßt, steht unterdessen auch schon fest: Mit dabei sind Claudia Obert (59), Narumol (55), Evil Jared (49), Gina-Lisa Lohfink (34), Walther Hoffmann (61), Andrej Mangold (34), Loona (46), Cosimo Citolo (39), Alessia Herren (19), Aminata Sanogo (26), Frédéric Prinz von Anhalt (77), Jenefer Riili (30), Kader Loth (48), Chris Broy (31), Julia Jasmin Rühle (33), Laura Morante (30), Rocco Stark (34), Luigi "Gigi" Birofio (21), Silvia Wollny (56), Mike Heiter (28), Tim Kühnel (24), Gino Bormann (33), Leon Machère (28), Paul Elvers (20), sowie Xenia Prinzessin von Sachsen (34). Damit ist das Feld bunt gemischt und deckt alle Altersklassen ab, der jüngste Teilnehmer ist 20 Jahre, der älteste zählt stolze 77 Lenze.Wann genau die zweite Staffel ausgestrahlt wird, ließ der Sender noch offen. Das von Banijay Productions realisierte Format bleibt hingegen unverändert, denn alle ausgeschiedenen Kandidaten müssen sich in der Eliminierungsrunde „Stunde der Wahrheit“ wieder Cathy Hummel stellen, die ihnen auf den Zahn fühlt. Alle frei gewordenen Plätze werden kontinuierlich durch neue Promis aufgefüllt. Im «Kampf der Realitystars» müssen Woche für Woche zwei Kandidaten die Show verlassen. Alle Folgen sind im Anschluss an die lineare RTLZWEI-Ausstrahlung bei TV Now verfügbar.