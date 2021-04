FOX verlängert «Duncanville»

US-Fernsehen

Die Animationsserie mit Amy Poehler wird noch ein Jahr weiter gehen.

Bei FOX ist noch nicht einmal die zweite Runde vonausgestrahlt worden, dennoch bestellte die Fernsehstation eine neue Staffel. "Amy [Poehler] dabei zuzusehen, wie sie ihr unglaubliches Talent in «Duncanville» einbringt, sowohl auf als auch außerhalb des Bildschirms, war in den letzten zwei Staffeln eine erstaunliche Erfahrung", sagte Michael Thorn, Präsident von Fox Entertainment.Poehler ist Produzentin und Hauptdarstellerin der Serie, in der sie die Rolle des Duncan spielt, eines gewöhnlichen 15-Jährigen mit einer wilden Fantasie, der die Freiheit des Erwachsenseins anstrebt. Die Premiere von Staffel zwei im Mai wird die Besetzung von «Parks and Recreation» wieder zusammenführen, mit Gastauftritten von Adam Scott, Aubrey Plaza, Retta und Nick Offerman. Zum wiederkehrenden Cast gehören auch Wiz Khalifa, Ty Burrell und «Parks and Recreation»-Star Rashida Jones.«Duncanville» wird produziert von 20th Television Animation, Universal Television und Fox Entertainment. Neben den Co-Schöpfern Poehler, Mike Scully und Julie Thacker Scully ist Dave Becky ausführender Produzent. Animiert wird die Serie von Bento Box Entertainment. Animierte Serien sind für die TV-Landschaft extrem wichtig. Sie können weit im Voraus produziert werden und waren durch Home-Office-Arbeit und Abstandsregeln die einzigen Formate, die „relativ“ einfach während der Corona-Pandemie gedreht wurden.