Wenn der Vorabend die Primetime schlägt

Quotennews

Die Primetime weist zumeist relativ klar verteilte Rollen auf, wenn es um die Quoten des Abends geht. Der Vorabend jedoch hat oft ganz eigenen Regeln - gestern war der Vorabend zweimal besser als die Primetime.

Ob große ZDF-Krimis oder wöchentliche Show-Highlights, die Primetime begeistert an einem Fernsehtag sicherlich die meisten Zuschauer. Doch es gibt auch Höhepunkte bereits vor 20:15 Uhr, in den gezeigten Beispielen sogar solche, welche sich vor die Zahlen der Primetime schieben können.Beginnend von "unten" fällt direkt RTL am Vorabend ins Auge, denn mit Dauerbrennerkonnten ab 19:38 Uhr 2,82 Millionen Zuschauer gebunden werden. Davon waren aus der werberelevanten Zielgruppe ganze 1,11 Millionen mit dabei und so ergaben die Marktanteile 9,4 Prozent insgesamt und 15,2 Prozent bei der Zielgruppe. Kein schlechter Start für die Primetime, vor allem wenn man das zuvor laufende, mit in die Betrachtung aufnimmt. Gesendet ab 19:07 Uhr konnten nämlich bereits 2,41 Millionen Zuschauer gemessen werden, aus der Zielgruppe dabei waren 0,81 Millionen. Die Marktanteile ergaben 9,1 und 13,7 Prozent. Somit steigerte man sich zur Primetime hin sukzessive in allen Belangen und war schlussendlich in allen Werten ab 20:15 Uhr schlechter als zuvor.Gleiches Bild im ZDF . Die Primetime erspielte sich mit der Dokumentationgute Quoten mit 4,73 Millionen Zuschauern ab drei Jahren und 0,86 Millionen zwischen 14 und 49 Jahren. In Prozenten gesprochen ergaben sich insgesamt 16,1 Prozent Anteil und 10,0 Prozent bei den Jüngeren, da sollte man sich nicht beschweren können. Andererseits schon ein wenig, denn ab etwa 19:30 Uhr war man mit einer Ausgabe vonschon bei insgesamt 4,73 Millionen Zuschauern angekommen, wovon einige zur Primetime hin wohl abschalteten. Die jüngeren Zuschauer erfuhren hierfür jedoch ein regelrechtes Hoch in der Primetime, denn zuvor erreichte man lediglich 0,39 Millionen. Die Marktanteile lagen bei den Rosenheim-Cops bei insgesamt 16,1 Prozent, am jüngeren Markt belegte man 5,6 Prozent.