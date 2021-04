«Big Little Lies»-Regisseur arbeitet für HBO und HBO Max

US-Fernsehen

Mit im Boot ist sein Produktionspartner Nathan Ross, der ebenfalls einen lukrativen Vertrag bekam.

Regisseur Jean-Marc Vallée («Big Little Lies») und sein Produktionspartner Nathan Ross haben einen Drei-Jahres-Vertrag mit HBO Max und HBO abgeschlossen, für die Pay-TV-Angebote werden sie auch ihre neue Miniserieproduzieren. Die Verträge wurden mit ihrem Unternehmen Crazyrose abgeschlossen.Vallée wird bei dem Drama, das auf den Memoiren von Zack McDermott über die bedingungslose Liebe einer Mutter zu ihrem bipolaren erwachsenen Sohn basiert, Regie führen. Die Crazyrose-Partner werden außerdem eine weitere limitierte Serie von HBO, «The Players Table», produzieren, bei der Annabelle Attanasio Regie führen wird."Wir haben das unglaubliche Glück, seit mehreren Jahren mit Jean-Marc und Nathan zusammenzuarbeiten und haben aus erster Hand ihr brillantes Gespür dafür erlebt, was beim Publikum ankommt", sagt Francesca Orsi, Executive VP of Programming bei HBO. "Als Regisseur hat Jean-Marc eine unbestreitbare, ausgeprägte und viszerale Sensibilität, die alles, was er anfasst, meisterhaft aufwertet. Wir könnten nicht begeisterter sein, unsere Partnerschaft mit Crazyrose zu erweitern.""Wir fühlen uns geehrt, unsere lange und fruchtbare Beziehung mit HBO zu formalisieren und eine neue mit HBO Max zu beginnen", sagten Vallée und Ross. "Wir sind Casey, Frannie und Sarah dankbar für ihre fortgesetzte Partnerschaft und freuen uns darauf, die von uns bewunderten Geschichtenerzähler in dieser nächsten Phase von Crazyrose zu unterstützen und zu fördern."