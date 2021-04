Prinz Harry dreht Doku über die Invictus Games

US-Fernsehen

«Heart of Invictus» wird eine Sportdokumentation über die von Prinz Harry gegründeten Spiele.

Nach dem TV-Interview zwischen Prinz Harry und Meghan Markle soll es medial weitergehen. Eine Dokuserie über die Invictus Games wird es werden - den globalen adaptiven Sportwettbewerb, den Prinz Harry gegründet hat - von dem Oscar-prämierten Regieduo Orlando von Einsiedel und Joanna Natasegara.wird einer Gruppe von internationalen Wettkämpfern folgen, allesamt Service-Mitglieder, die lebensverändernde Verletzungen oder Krankheiten erlebt haben, auf dem Weg zu den Invictus Games Den Haag 2020, obwohl der Wettbewerb nun 2022 stattfinden wird. Ein Jahr später soll der Wettbewerb in Düsseldorf stattfinden."Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, die Männer und Frauen, mit denen wir arbeiten, in das globale Rampenlicht von Netflix zu rücken, um sicherzustellen, dass noch mehr Menschen durch ihre Entschlossenheit und Stärke bei der Arbeit an ihrer Genesung inspiriert werden können", sagte Dominic Reid, Geschäftsführer der Invictus Games Foundation. "Diese Partnerschaft wird der Wohltätigkeitsorganisation auch erhebliche finanzielle Mittel einbringen. Wir sind unserem Gründungspatron sehr dankbar für seine kontinuierlichen Bemühungen, die militärische Gemeinschaft zu unterstützen, und dafür, dass er diese Partnerschaft möglich gemacht hat.""Der Herzog und die Herzogin von Sussex und das Team von Archewell Productions bauen ein ehrgeiziges Programm auf, das die Werte und Anliegen, die ihnen am Herzen liegen, widerspiegelt", sagte Ted Sarandos, Netflix Co-CEO und Chief Content Officer. "Von dem Moment an, als ich sie getroffen habe, war klar, dass die Invictus Games einen ganz besonderen Platz in ihren Herzen einnehmen, und ich könnte nicht glücklicher sein, dass ihre erste Serie für Netflix dies der Welt auf eine noch nie dagewesene Weise zeigen wird."