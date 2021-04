NBA-Star Carmelo Anthony gründet Content-Unternehmen

US-Fernsehen

Der Spieler der Portland Trail Blazers wird eine Unterhaltungsfirma gründen.

Der 36-jährige Basketball-Star Carmelo Anthony wird eine Produktionsfirma gründen. Das Unternehmen soll sich auf verschiedene Geschäftsbereiche konzentrieren. "Storytelling bringt Menschen zusammen und kann als Vehikel dienen, um größere gesellschaftliche Gespräche und Verständnis voranzutreiben", sagt Anthony. "Wir sind an allen Arten von Geschichten interessiert, die die Kraft haben, als Katalysatoren für den Wandel zu dienen, den wir in der Welt sehen wollen.""Wir sind begeistert, mit Carmelo, Asani und dem Team von Creative 7 zusammenzuarbeiten und freuen uns darauf, bald mehr über das Projekt zu erzählen", so die Firma von Brat Pitt, Plan B, in einem Statement. Wie bereits angekündigt, entwickelt Creative 7 zusammen mit A+E Studios, dem ausführenden Produzenten Charles Murray und der Narrative Film Group eine limitierte Serie mit dem Titel, die die Freundschaft zwischen Muhammad Ali und Malcolm X erforschen wird.Das Unternehmen hat noch weitere Projekte in Arbeit und startete kürzlich, eine HBO-España-Doku-Serie über das Frauenfußballteam von Real Madrid, sowie die Dokumentationüber Miles Davis' Schützling Wallace Roney. "Das ist eine Bewegung und nicht nur ein Moment", sagt Produktionspartnerin und Businessstrategin Asani Swann über die vielfältigen Geschichten, die endlich den Raum bekommen, von den richtigen Stimmen in der Unterhaltungsindustrie erzählt zu werden.