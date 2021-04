Söder beschert «Markus Lanz» beste Quoten seit langem

Quotennews

Bei «Markus Lanz» läuft es sicherlich nicht schlecht, doch von Zeit zu Zeit stechen einige Ausgaben heraus, zumeist wegen hochkarätigen Gästen. So auch gestern mit dem Gast Markus Söder.

Als man beizuletzt entsprechend hohe Zahlen wie in der letzten Ausgabe verzeichenen konnte, lief zuvor ein Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft und es durfte davon ausgegangen werden, dass wohl nicht jeder Lanz aktiv folgte, der Fernseher jedoch schlicht nach dem Spiel weiterlief. Darum soll es aber nicht gehen, denn mit 2,98 Millionen Zuschauern ab drei Jahren lief es für der Talk-Master Lanz gestern einfach richtig gut. Diesmal auch ohne WM-Fußball zuvor.Die genannte Zuschauerzahl besorgte dem ZDF kurzerhand zu später Stunde ab 22:45 Uhr 18,4 Prozent Marktanteil, bei den jüngeren Zuschauern zwischen 14 und 49 waren noch 0,62 Millionen dabei, somit ergaben sich 13,1 Prozent Marktanteil. Wenn es zur damaligen Zeit das Fußball-WM-Spiel war, welches womöglich für die gute Quote sorgte, so war es gestern der Talk mit Markus Söder. Das Interview mit dem Ministerpräsidenten aus Bayern dürfte die meisten Zuschauer interessiert haben.Söder steht bereits die ganze Pandemie über in der Öffentlichkeit und scheint dieses Licht der Öffentlichkeit auch keinesfalls zu scheuen. "Sein" bayerischer Weg, könnte er sich auch für andere Bundesländer vorstellen, wenn nicht für Gesamt-Deutschland. Beim Stichwort "Gesamt-Deutschland" wird Söder sicherlich ein Klingeln in den Ohren laut, es steht ja noch eine gewisse Kanzlerkandidatendebatte im Raum. Bei Lanz konnte Söder schon mal für viele Zuschauer sorgen, ob diese ihn auch wählen würden, wer weiß.