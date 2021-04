Primetime-Check

Wie lief es für das ZDF-Herzkino? Konnte einmal mehr «Harry Potter» bei Sat.1 überzeugen? Oder schlug «Karate Kid» bei Kabel Eins die Konkurrenz?

Das Erste setzte am Ostermontag auf den Saarland-«Tatort»und lockte damit 9,25 Millionen Zuschauer ab drei Jahren an, wovon 1,98 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Die Marktanteile beliefen sich auf 26,3 beziehungsweise 20,6 Prozent.behielt im Anschluss noch 3,27 Millionen Zuschauer. Die Quoten fielen auf 12,5 und 5,3 Prozent. Das ZDF baute auf. «Auf der Suche nach dir» unterhielt 3,95 Millionen Seher. Eine halbe Million waren im jüngeren Alter, woraus 5,2 Prozent Marktanteil entsprangen. Insgesamt lag die Einschaltquote bei 11,2 Prozent. Dasvergrößerte die Werte auf 4,89 Millionen Zuschauer, wovon 0,83 Millionen junge waren. Die Marktanteile stiegen auf 15,8 respektive 9,8 Prozent.ProSieben setzte auf die Free-TV-Premiere vonund sicherte sich ein 1,77-millionenköpfiges Publikum. Auf dem Gesamtmarkt sorgte dies für 5,6 Prozent. In der Zielgruppe waren mit 0,86 Millionen Elton-John-Fans 9,8 Prozent möglich. Kabel Eins versendete den Klassikerund ergatterte 0,95 Millionen Zuschauer. Bei den Umworbenen schalteten 0,45 Millionen ein. Die Quotennadel zeigte für den Gesamtmarkt ausbaufähige 3,0 Prozent an, in der Zielgruppe standen solide 5,1 Prozent zu Buche. VOX zeigte. Die dritte Ausgabe in diesem Jahr verfolgten 1,87 Millionen Zuschauer, wovon 1,03 Millionen aus der für die Werbewirtschaft wichtigen Gruppe stammten.Sat.1 machte weiter in der «Harry Potter»-Saga und zeigte den fünften Teil. Diesen Film wollten sich 1,73 Millionen nicht entgehen lassen, was 5,5 Prozent des Marktes entsprach. 0,83 Millionen Umworbene sorgten für gute 9,6 Prozent. RTLZWEI strahle ein «Die Geissens»-Bes-of aus, das den Namentrug. 0,92 Millionen waren dabei. Dies sorgte für 2,7 Prozent auf dem Gesamtmarkt. 0,46 Millionen 14- bis 49-Jährige entsprachen 5,0 Prozent Marktanteil in dieser Gruppe. RTL zeigteund verzeichnete 3,54 Millionen Zuschauer. 0,88 Millionen stammten aus der Zielgruppe. Bei den Werberelevanten waren dadurch 10,5 Prozent drin, insgesamt betrug die Sehbeteiligung 11,7 Prozent.