«Die Höhle der Löwen» weiter im Abwärtstrend

Quotennews

«Wer wird Millionär?» kann mit den Quoten des Zocker-Specials ebenfalls nicht zufrieden sein.

Die ersten beiden Folgen der neuen Staffel vonverlief durchwachsen. Zwar kam mit der ersten Ausgabe gut aus dem Starblock und kam auf 2,38 Millionen Zuschauer. In Woche zwei ging es dann aber runter auf 2,04 Millionen Zuschauer, was den schwächsten Wert seit fast sechs Jahren bedeutete. Die Zielgruppewerte lagen mit 14,7 und 13,5 Prozent weiterhin auf einem fantastischen Niveau. Die dritte Ausgabe verfolgten am Montagabend nun 1,87 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, wovon 1,03 Millionen aus der werberelevanten Gruppe stammten. Die Einschaltquoten beliefen sich auf dem Gesamtmarkt auf gute 5,8 Prozent. In der Zielgruppe standen fantastische 11,5 Prozent zu Buche. Die Zahlen lesen sich zwar noch immer sehr gut und im Vergleich zum Programm der anderen Sender holte man in Zielgruppe nach dem «Tatort» und der «Tagesschau» noch immer die drittbesten Werte, doch der Abwärtstrend hält auch in Woche drei der neunten Staffel an.Tagsüber versendete VOX diverse Chick-Flix bis am Vorabend die Wiederholung vonauf dem Plan stand. Der erfolgreichste Film am Nachmittag war, der 0,51Millionen um 11 Uhr unterhielt. Die Einschaltquote in der Zielgruppe lag bei 7,3 Prozent.floppte dagegen ein zweites Mal, denn schon am Sonntagabend zur besten Sendezeit standen lediglich 0,67 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und eine Zielgruppensehbeteiligung von schlechten 3,3 Prozent zu Buche. Diesmal wurden 0,69 Millionen ermittelt, davon 0,30 Millionen aus der Zielgruppe. Die Wiederholung überbot aber immerhin mit 0,30 Millionen 14- bis 49-Jährigen die Primetime-Ausstrahlung und sorgte für 4,6 Prozent, dennoch ein ausbaufähiger Wert.Beim Muttersender RTL gab es zur Primetime ebenfalls eigenes Programm. Günther Jauch meldete sich mit einem «Zocker Special» von. Die Quizshow brachte dem Kölner Sender 3,54 Millionen Ratefüchse, wovon 0,88 Millionen Umworbene waren. Die Marktanteile beliefen sich auf 11,7 beziehungsweise mäßige 10,5 Prozent. Zuletzt gab es im Januar vier Ausgaben der Zocker-Runde, die allesamt über vier Millionen Zuschauer unterhielten. Die bislang letzte Ausgabe schaffte diese Hürde allerdings nur knapp und markierte eine Reichweite von 4,04 Millionen. In der Zielgruppe standen am 22. Januar 13,5 Prozent auf dem Papier.