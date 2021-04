Sportcheck

Der Wintersport meldet sich nochmal zurück mit Curling und Eishockey nun bald auch mit der Weltmeisterschaft. Baseball ist hier an dieser Stelle erstmals ein Thema. Und am Samstag zeigen ganz viele dritte Programme der Öffentlich-Rechtlichen Fußball aus der 3. Liga.

Sport1 begleitet das DEB-Team auf dem Weg zur Eishockey-WM: Alle vier Heim-Vorbereitungsspiele der deutschen Nationalmannschaft, allesamt in Nürnberg, laufen live oder in Highlights im Free-TV. Los geht es am 29. April mit der Partie ab 18 Uhr gegen Tschechien. Das zweite Aufeinandertreffen am 2. Mai, zeigt MagentaTV ab 13.30 Uhr live, Sport1 bringt ab 19.30 Uhr eine Zusammenfassung. Die Partien gegen Weißrussland am 7. Mai, 17 Uhr, und 8. Mai, 15.30 Uhr, laufen jeweils live. Für den 24. und 25. April auswärts in Piestany gegen die Slowakei stehen die genauen Uhrzeiten noch nicht fest. Auch die Eishockey-WM, die vom 21. Mai bis zum 6. Juni in Riga stattfindet, überträgt Sport1 umfangreich im Free-TV sowie auf seinen digitalen Plattformen. Deutschland muss in Gruppe B gegen Italien, Norwegen, Kanada, Kasachstan, den amtierenden Weltmeister Finnland, die USA und WM-Gastgeber Lettland ran.Am 1. April, kein Scherz, begann die neue Saison in der Major League Baseball (MLB). DAZN zeigt während der regulären Saison jeden Tag eine Partie sowie später alle Spiele, wenn es um den Titel geht. Nach NFL (American Football), NBA (Basketball) und NHL (Eishockey) bietet der Streamingdienst nun also auch weiterhin die vierte große Sportart in den USA beziehungsweise in Nordamerika. Vorerst werden ausgewählte Spiele auf Deutsch übertragen.Nun sind die Fußballfans in Deutschland ja gespalten: Viele wünschen dem FC Bayern auch diese Saison die neunte Meisterschaft in Serie, andere würden sich über Abwechslung freuen, aber nicht unbedingt über einen Titel des Retortenvereins RasenBall Leipzig. Seit Samstagabend ist zumindest die Gefahr eines Triumphs der Sachsen so gut wie gebannt, steuert "Mia san Mia" auf die nächste Schale zu. Das 1:0 der Bayern sahen in der Spitze 770.000 Zuschauer auf Sky, bei den 14- bis 49-Jährigen bedeutete das 12,8 Prozent der Einschalter und Platz vier noch vor der ARD-Sportschau, die mit 3,84 Millionen der Gesamtzuseher ebenso auf eine gute Zahl kam – um 18.30 Uhr auch ohne das Spitzenspiel.Ab dem kommenden Donnerstag überträgt Sky das Masters-Golf-Turnier aus Augusta live im TV und auch im Stream. Der heute 63 Jahre alte Bernhard Langer hatte 1985 und 1993 zwei Mal das Grüne Jackett anziehen dürfen als Sieger dieses wohl berühmtesten Major-Turniers. Sky zeigt die Highlights der berühmten Amen Corner live im Stream auf skysport.de und in der Sky Sport App – kostenlos für alle. Die Amen Corner erstreckt sich von der zweiten Hälfte des 11. Loches bis zur ersten Hälfte des 13. Loches. Donnerstag und Freitag ab jeweils 16.45 Uhr, Samstag und Sonntag dann eine Stunde später – und jeweils bis Mitternacht!Am Ende des kommenden Wochenendes, spätabends am Sonntag, packt der NDR bis kurz nach Mitternacht noch etwas ganz Feines aus: Es geht um das Wunder von St. Pauli. Der finanziell angeschlagene Fußball-Club, damals 2005/2006 in der viertklassigen Regionalliga beheimatet, schaffte in dieser Saison zahlreiche Pokal-Sensationen gegen die allesamt höherklassigen Teams Wacker Burghausen, VfL Bochum, Hertha BSC Berlin und Werder Bremen und scheiterte erst im Halbfinale an den Münchner Bayern. Damals sprach man von der „Bokal-Rettung", angesichts der Anfangs-Buchstaben. Die eingespielten Gelder sorgten für die Grundlage einer sportlichen Entwicklung, die den Verein bis 2010 sogar in die 1. Bundesliga führte.* Montag, 13.30 Uhr: FC Middlesbrough – FC Watford (Fußball aus England, Championship, DAZN und sportdigital)* Montag, 14.45 Uhr: BG Göttingen – MHP RIESEN Ludwigsburg (Basketball, Bundesliga, Magenta TV)* Montag, 15.30 Uhr: Baskenlandrundfahrt (Radsport, 1. Etappe, Eurosport und DAZN)* Montag, 16.00 Uhr: Volvo Car Open (1. Tag des Tennis WTA Damen-Turniers in Charleston, DAZN)* Montag, 17.45 Uhr: Mitteldeutscher BC - Chemnitz 99ers (Basketball, Bundesliga, Magenta TV)* Montag, 18.15 Uhr: Adler Mannheim – Fischtown Pinguins, ERC Ingolstadt – Düsseldorfer EG (Eishockey, DEL, Magenta TV)* Montag, 18.25 Uhr: Sheffield Wednesday – Cardiff City (Fußball aus England, Championship, Sport 1+)* Montag, 18.50 Uhr: FC Everton – Crystal Palace (Fußball aus England, Premier League, Sky)* Montag, 19.00 Uhr: Viktoria Köln - Spvgg Unterhaching (Fußball, 3. Liga, Magenta Sport)* Montag, 19.10 Uhr: Detroit Tigers – Minnesota Twins (Baseball, MLB, DAZN)* Montag, 20.00 Uhr: St. Pauli Hamburg- Eintracht Braunschweig (Fußball, 2. Bundesliga, Sky)* Montag, 20.00 Uhr: 1. Spieltag in Milton Keynes (Darts, Premiere League, DAZN und Sport 1)* Montag, 20.15 Uhr: ratiopharm Ulm – BB Löwen Braunschweig (Basketball, Bundesliga, Magenta TV)* Montag, 20.15 Uhr: Kölner Haie – Augsburger Panther (Eishockey, DEL, Magenta TV)* Montag, 21.00 Uhr: Barcelona - Valladolid (Fußball aus Spanien, La Liga, DAZN)* Dienstag, 01.00 Uhr: Dallas Mavericks – Utah Jazz (Basketball, NBA, DAZN)* Dienstag, 02.00 Uhr: WWE Raw (Amerikanische Wrestling-Show, DAZN)* Dienstag, 15.30 Uhr: Baskenlandrundfahrt (Radsport, 2. Etappe, Eurosport)* Dienstag, 16.00 Uhr: Ultimate Showdown in Nizza (Tennis aus Frankreich, Eurosport)* Dienstag, 16.00 Uhr: Volvo Car Open in Charleston (WTA-Tennis-Turnier der Damen, DAZN)* Dienstag, 18.15 Uhr: Eisbären Berlin – EHC Red Bull München und Grizzlys Wolfsburg – Schwenninger Wild Wings (Eishockey, DEL, Magenta TV)* Dienstag, 18.30 Uhr: FC Heidenheim - Holstein Kiel (Fußball, 2. Bundesliga, Sky)* Dienstag, 18.45 Uhr: Bayern München – medi Bayreuth (Basketball, Bundesliga, Magenta TV)* Dienstag, 19.00 Uhr: Gewichtheben (Europameisterschaft in Moskau, Männer bis 73 Kilo, Eurosport)* Dienstag, 20.15 Uhr: Nürnberg Ice Tigers – Krefeld Pinguine (Eishockey, Kellerduell der DEL, Magenta TV)* Dienstag, 21 Uhr: Real Madrid - FC Liverpool (Fußball, Champions League, Sky)* Dienstag, 21 Uhr: Manchester City - Borussia Dortmund (Fußball, Champions League , DAZN)* Mittwoch, 15.30 Uhr: UCI World Tour (Radsport. Eintagesrennen Scheldeprijs, Eurosport)* Mittwoch, 17.00 Uhr: 1. FC Kaiserslautern - FSV Zwickau (Fußball, 3. Liga, Magenta TV)* Mittwoch, 18.30 Uhr: Jahn Regensburg - Werder Bremen (Fußball, DFB Pokal, Sport 1)* Mittwoch, 18.45 Uhr: THW Kiel - Pick Szeged (Handball, Champions League, DAZN)* Mittwoch, 18.45 Uhr: Juventus Turin - SSC Neapel (Fußball aus Italien, Serie A, DAZN)* Mittwoch, 19.00 Uhr: Crailsheim Merlins - Telekom Baskets Bonn (Basketball, Bundesliga, Magenta TV)* Mittwoch, 21.00 Uhr: FC Bayern München - Paris St. Germain (Fußball, Champions League, Sky)* Mittwoch, 23.00 Uhr: Ottawa Senators - Edmonton Oilers (Eishockey, NHL, DAZN)* Donnerstag, 15.00 Uhr: Gazisehir Gaziantep FK - Istanbul Basaksehir (Fußball aus der Türkei, Süper Lig, Bet365 Stream)* Donnerstag, 17.00 Uhr: WTA-Tennis aus Bogota (Copa Colsanitas, 4. Tag, DAZN)* Donnerstag, 18.00 Uhr: VfB Friedrichshafen - Berlin Recycling Volleys (Volleyball Bundesliga, Sport 1)* Donnerstag, 18.30 Uhr: Hannover 96 - Würzburger Kickers (Fußball, 2. Bundesliga, Sky)* Donnerstag, 18.45 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - PPD Zagreb (Handball, Champions League, DAZN)* Donnerstag, 19.00 Uhr: Füchse Berlin - Eulen Ludwigshafen sowie Balingen-Weilstetten - Bergischer HC, Erlangen - Göppingen, Melsungen - Essen und Rhein-Neacker-Löwen - Nordhorn (Handball, Bundesliga, Sky)* Donnerstag, 20.00 Uhr: Alba Berlin - Crvena Zvezda Beograd (Basketball, Euroleague, Magenta TV)* Donnerstag, 20.00 Uhr: Golf aus augusta (PGA-Masters, 1. Tag von 4, Sky)* Donnerstag, 20.30 Uhr: Dinamo Basket Sassari - Brose Bamberg (Basketball, Champions League, DAZN)* Donnerstag, 21.00 Uhr: Ajax Amsterdam - AS Rom (Fußball, Euro League, Viertelfinale, DAZN)* Freitag, 04.00 Uhr: L. A. Clippers - Phoenix Suns (Basketball,, NBA, DAZN)* Freitag, 18.30 Uhr: Hamburger SV - Darmstadt 98 und Greuther Fürth - Sandhausen (Fußball, 2. Bundesliga, Sky)* Freitag, 19.00 Uhr: Hallescher FC - KFC Uerdingen (Fußball, 3. Liga, Magenta TV)* Freitag, 19.00 Uhr: Crailsheim Merlins - Mitteldeutcher BC (Basketball, Bundesliga, Magenta TV)* Freitag, 20.30 Uhr: Arminia Bielefeld - SC Freiburg (Fußball, 1. Bundesliga, DAZN)* Freitag, 21.00 Uhr: Barcelona - FC Bayern München (Basketball, Europleague, Magenta TV)* Samstag, 01.00 Uhr: New York Islanders - New York Rangers (Eishockey, NHL, Sport 1)* Samstag, 10.00 Uhr: Gewichtheben aus Moskau (EM, bis 102 Kilo, Herren, Eurosport)* Samstag, 13.00 Uhr: u.a. SC Paderborn - VfL Bochum (Fußball, 2. Bundesliga, Sky)* Samstag, 14.00 Uhr: Hansa Rostock- 1. FC Magdeburg (Fußball, 3. Liga, NDR)* Samstag, 14.00 Uhr: MSV Duisburg - Waldhof Mannheim (Fußball, 3. Liga, WDR)* Samstag, 14.00 Uhr: 1, FC Saarbrücken - Türkgücü München (Fußball, 3. Liga, BR, SWR und Sport 1)* Samstag, 14.00 Uhr: FC 04 Ingolstadt - FC Bayern München 2 (Fußball, 3. Liga, Magenta TV)* Samstag, 15.30 Uhr: u.a. Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg (Fußball, 1. Bundesliga, Sky)* Samstag, 16.00 Uhr: Deutschland - Australien (Fußball, Freundschaftsspiel der Frauen. ARD)* Samstag, 17.00 Uhr: Racin Straßburg - Paris St. Germain (Fußball aus Frankreich, Ligue 1, DAZN)* Samstag, 18.30 Uhr: VfB Stuttgart - Borussia Dortmund (Fußball, 1. Bundesliga, Sky)* Samstag, 18.30 Uhr: Crystal Palace - Chelsea London (Fußball aus England, Premiere League, Sky)* Samstag, 20.00 Uhr: Dallas Stars - Florida Panthers (Eishockey, NHL, Sport 1)* Samstag, 20.30 Uhr: medi bayreuth - Brose Bamberg (Basketball, Bundesliga, Magenta TV)* Samstag, 21.00 Uhr: Real Madrid - FC Barcelona, Fußball aus Spanien, La Liga, DAZN)* Samstag, 23.00 Uhr: Curling WM (Halbfinale der Herren aus Calgary, Eurosport)* Sonntag, 09.30 Uhr: Paris-Roubaix (Radsport, Eintagesrennen der UCI World Tour, Eurosport)* Sonntag, 12.15 Uhr: FC Utrecht - Feyenoord Rotterdam (Fußball aus Holland, Eredivisie, Sportdigital.TV)* Sonntag, 13.00 Uhr: FSV Zwickau - Viktoria Köln (Fußball, 3. Liga, Magenta TV)* Sonntag, 13.30 Uhr: u.a. Würzburger Kickers - 1. FC Nürnberg und VfL Osnabrück - Eintracht Braunschweig (Fußball, 2. Bundesliga, Sky)* Sonntag, 14.00 Uhr: Spvgg Unterhaching - Dynamo Dresden (Fußball, 3. Liga, Magenta TV)* Sonntag, 14.30 Uhr: VV Venlo - PSV Eindhoven (Fußball aus Holland, Eredivisie, DAZN* Sonntag, 15.00 Uhr: Riesen Ludwigsburg - Fraport Skyliners Frankfurt (Basketball, Bundesliga, Sport 1 und Magenta TV)* Sonntag, 15.00 Uhr: BG Göttingen - s.oliver Würzburg (Basketball, Bundelsiga, Magenta TV)* Sonntag, 15.30 Uhr: Schalke 04 - FC Augsburg (Fußball, 1. Bundesliga, Sky)* Sonntag, 16.00 Uhr: u.a. HSC Coburg 2000 - Rhein-Neckar-Löwen (Handball Bundesliga, Sky* Sonntag, 17.00 Uhr: Rapid Wien - Red Bull Salzburg (Fußball aus Östereich, Tipico Bundesliga, Sky)* Sonntag, 17.00 Uhr: Berlin Recycling Volleys - VfB Friedrichshafen (Volleyball, Bundesliga, Play of-Finale, Sport 1)* Sonntag, 18.00 Uhr: 1. FC Köln - Mainz 05 (Fußball, 1. Bundesliga, Sky)* Sonntag, 18.30 Uhr: Slavia Prag - Sparta Prag (Fußball aus Tschechien, Fortuna Liga, Sportdigital.TV)* Sonntag, 19.00 Uhr: Masters Tournament, 4. Tag (PGA-Golf aus Augusta, Sky)* Sonntag, 20.00 Uhr: Philadelphia Flyers - Buffalo Sabres (Eishockey, NHL, Sport 1+)* Sonntag, 23.35 Uhr: Sportclub Story (Doku "Das Wunder von St. Pauli". NDR)