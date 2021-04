Pixelkitsch - Retrozocken mit Pixel-Charme

YouTuber

Seit 2010 gibt es den YouTube-Kanal Pixelkitsch, zu sehen gibt es Videos zu SEGA, Atari, Nintendo, SONY, Interon oder Kong Feng. Aber es gibt auch Interviews, Ausflüge ins Museum und Szene-News.

Beginnt man mit den reinen Zahlen, so verfügt Pixelkitsch mittlerweile über immerhin 4530 Abonnenten, der Kanal läuft seit dem 11. April 2010 und die beliebtesten Videos auf dem Kanal weisen bis zu knapp 24.000 Aufrufe auf. Die Community ist sicherlich also nicht die größte, jedoch ist das Retro-Daddeln für viele mehr als nur Zeitvertreib. Wer erinnert sich nicht gern an SEGA, alte Nintendo-Erlebnisse oder Atari zurück. Doch Pixelkitsch möchte mit seinem Kanal mehr sein, als Bereitsteller von alten Erinnerungen.Auf dem Kanal können die User gemeinsam mit dem Kanal-Host auf eine echte Reise in die Vergangenheit gehen. In jährlichen Retrospektiven werden Videospielrückblicke geboten, es werden die Jubiläen von Uralt-Konsolen gefeiert und zudem soll auch gezeigt werden, wie viel sich in der Branche allein schon in puncto Kunst und Design über die Jahre und Jahrzehnte entwickelt hat. Zudem gibt es immer wieder Videos über einfach erstaunliche Erfindungen der Vergangenheit, welche nach aktuellen Gesichtspunkte eher seltsam als revolutionär sein dürften.Einen offensichtlichen Sendeplan scheint es nicht zu geben, wobei logischerweise im vergangenen Jahr viele Veranstaltungen wie Messen oder Szene-Treffen auch abgesagt werden mussten und daher dazu keine Videos erscheinen konnten. Doch gibt es bei Pixelkitsch trotzdem viel zu sehen und auch wenn man die Zeiten von SEGA, Nintendo und Atari vielleicht verpasst hat, lohnt sich der Blick in die Mottenkiste für Retro-Fans. Wer möchte sich nicht an das Sonic the Hegehog LCD-Game aus einem damaligen Happy Meal erinnern?