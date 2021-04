«Pocher vs. Influencer» legt in der Zielgruppe einen soliden Start hin

Quotennews

In der neuen RTL-Show misst sich Oliver Pocher gegen Influencer, die auf Plattformen wie Instagram und TikTok eine große Reichweite haben. Der Großteil der Jüngeren entschied sich zur Primetime für die Show.



Nachdem Oliver Pocher in seiner "Bildschirmkontrolle" schon häufig Kommentare zu den Influencern auf Instagram und Co. abgab, stellte er sich nun in der Showdem direkten Vergleich. Gegen trenty4tim, Kristina Levina, Younes Zarou, Sam Dylan und Payton Ramolla musste er Mut, Geschicklichkeit und Grips unter Beweis stellen. Unterstützung erhielt er dabei von seiner Ehefrau Amira.Das Duell Pocher gegen Wendler hatte vor über einem Jahr 4,22 Millionen Fernsehende vor den Bildschirm gelockt. In der Zielgruppe freute sich RTL über herausragende 27,4 Prozent Marktanteil. So hohe Werte blieben am Mittwochabend wie zu erwarten in weiter Ferne. Auf dem Gesamtmarkt entschieden sich 1,63 Millionen Zuschauer für das Programm. Somit kam RTL nicht über einen mauen Marktanteil von 5,6 Prozent hinaus. Größere Chancen rechnete man sich beim jüngeren Publikum aus. 0,89 Millionen Umworbene schalteten ein und verbuchten hier zumindest eine solide Quote von 11,1 Prozent. Auch wenn dieses Ergebnis nicht herausragend ist, schalteten zur Primetime bei keinem anderen Programm mehr jüngere Fernsehende ein.Fürging die Reichweite nur leicht auf 1,57 Millionen Menschen zurück und so gelang es dem Sender, die Sehbeteiligung auf einen hohen Wert von 9,6 Prozent zu steigern. Auch bei den 0,60 Millionen Werberelevanten war ein guter Marktanteil von 13,1 Prozent möglich. Ebenso durfte sich mitan diesem Tag ein weiteres Nachrichtenformat über tolle Quoten freuen. Bei 3,75 Millionen Interessenten holte sich der Sender ab 18.45 Uhr einen herausragenden Marktanteil von 15,0 Prozent. Mit 1,01 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurde eine starke Quote von 18,1 Prozent gemessen.