In diesem Battle nimmt es eine Liebeskomödie mit zwei höchst erfolgreichen Action-Reihe auf, von denen jeweils der sechste Film zu sehen ist. Wer kann sich durchsetzen?

(ProSieben, 20:15 Uhr)Brisanter neuer Auftrag für Tom Cruise in seiner Paraderolle als Geheimagent Ethan Hunt: Die Apostel – übriggebliebene Anhänger des Bösewichts Solomon Lane – planen unter der Leitung eines Fundamentalisten, der sich John Lark nennt, bombenfähiges Plutonium zu beschaffen. Hunt soll die Übergabe stoppen. Doch durch eine folgenschwere Entscheidung geht die Mission schief und die Terrorgruppe gelangt an den radioaktiven Stoff. Die Quotenmeter-Kritik urteilte : „Ein Film, so fesselnd, dass er dich umhaut: Starke Stunts, eingepackt in eine Story, die sich langsam, schneidend wie eine Schlinge, zuzieht. Wer Actionfilme liebt, muss diese Mission unbedingt annehmen!“Quotenmeter.de: 10Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 9IMDB User Rating: 8(sixx, 20:15 Uhr)In dieser hinreißenden Romantic Comedy spielt Katherine Heigl mit viel Charme die ewige Brautjungfer: Die hübsche Jane Nichols organisiert mit viel Hingabe Hochzeiten, doch privat ist sie Single. Schon 27 ihrer Freundinnen stand sie zur Seite und hatte deshalb keine Zeit, sich um ihr eigenes Liebesglück zu kümmern. Zwar ist sie heimlich in ihren Chef George verliebt, doch der will ausgerechnet ihre Schwester Tess heiraten. Aber dann taucht Kolumnist Kevin auf.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 5IMDB User Rating: 6(TNT Film, 20:15 Uhr)Dom und seine Truppe haben es geschafft: Nach dem erfolgreichen Coup in Rio konnten sie sich mit 100 Millionen Dollar absetzen und haben sich in alle Winde zerstreut. Einzig die Aussicht, nie nach Hause zurückkehren zu können, trübt das Bild ein wenig. Da erhält Dom die Chance, Straffreiheit für sich und seine Truppe zu bekommen, wenn sie im Gegenzug Hobbs bei der Festnahme von Shaw helfen. Das Fazit der Quotenmeter-Kritik lautete : „«Fast & Furious 6» ist vollkommen sinnfreie Actionunterhaltung, die besonders dann Spaß macht, wenn man sein Gehirn ausgeschaltet hat. Die krachenden Stunts und hervorragenden Impressionen zeigen wieder einmal, dass Justin Lin der richtige Mann für spektakuläre Szenen ist. Als Geschichtenerzähler dagegen kann man ihn und seinen Kollegen Chris Morgen getrost vergessen. Aber etwas anderes hätte in dieser Filmreihe sicherlich sowieso niemand erwartet.“Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 6IMDB User Rating: 7