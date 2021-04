Primetime-Check

«Harry Potter» oder Adam Sandler in «Spiel ohne Regeln»? «Joko & Klaas» oder «Hot oder Schrott»? Oder doch «I Can See Your Voice»? Die Dienstags-Primetime war wie üblich gut ausgestattet, was kam an?

Beim Ersten verspätete sich die Primetime etwas, da um 20:15 Uhrüber den Stand der Pandemie und entsprechende Beschränkungen informierte. Mit dabei waren 5,86 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren, zwischen 14 und 49 Jahre alt hiervon waren 1,18 Millionen. Damit landete man mit der Nachrichtensendung bei 18,1 Prozent Marktanteil insgesamt und belegte am jüngeren Markt 14,1 Prozent. Ab 20:30 Uhr startete dann eine Folgeund die Zahlen sanken durch die Bank weg etwas. Insgesamt landete man bei 5,24 Millionen Zuschauern, jüngere waren hiervon noch 0,52 Millionen. Daher sanken die Anteile auf insgesamt 16 Prozent und 6 Prozent bei den Jüngeren. Also Kontrastprogramm hierzu sendete das ZDF direkt und pünktlich ab 20:15 Uhr die Dokumentation Die Tricks von Ferrero. Von Nuttella bis zur Piemont Kirsche sollte hier in 45 Minuten jedes Betriebsgeheimnis gelüftet werden, interessiert hierfür haben sich 4,01 Millionen Zuschauer. Davon waren 0,86 Millionen Jüngere dabei, man belegte also 10 Prozent am entsprechenden Markt. Insgesamt lag der Marktanteil bei 12,3 Prozent.Auf RTL mussten Barbara Schöneberger, Tim Mälzer und unter anderem Thomas Hermanns wieder erraten, welche Performance „echt“ ist und wer sich gänzlich auf Playback verlassen muss. In der Showtreten verschiedene Menschen auf und ob sie wirklich singen können, das gilt es herauszufinden. Mit dabei waren 2,02 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren, davon aus der werberelevanten Zielgruppe waren immerhin 0,95 Millionen. So belegte das Format 6,4 Prozent am Gesamtmarkt, beim Zielgruppenmarkt kam man auf starke 11 Prozent. Sender RTL dürfte die größte Showkonkurrenz an diesem Abend in ProSieben sehen, dort lief. Die beiden Moderatoren im Wettstreit gegen den Sender kamen an RTL nur in der Zielgruppe vorbei und hatten mit 1,45 Millionen Zuschauern etwas das Nachsehen. In der Zielgruppe aber der kleine Sieg, mit 1,07 Millionen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren haben Joko & Klaas sowie ProSieben diesen Vergleich gewonnen. In Marktanteile eingeordnet, bewegt sich das Format somit bei 5 Prozent Anteil am Gesamtmarkt und 13,1 Prozent am jüngeren Markt.Die Filme des Abends liefen mitauf KabelEins undauf Sat.1. Ersterer sorgte mit 1,05 Millionen Zuschauern insgesamt, davon 0,6 Millionen jüngere, ordentlich für Aufsehen. Mit den erreichten 3,4 Prozent Marktanteil und 7 Prozent Anteil am Zielgruppenmarkt braucht sich KabelEins sicherlich nicht zu verstecken. Bei «Harry Potter» lief es hingegen noch besser. «Der Halbblutprinz» sorgte mit 1,36 Millionen Zuschauern ab 3 Jahren und 0,69 Millionen aus der werberelevanten Zielgruppe für einen klarer Film-Sieger an diesem Abend. Die Marktanteile daher auch besser als bei KabelEins bei 4,7 Prozent insgesamt und 8,6 Prozent am entsprechend definierten Markt.RTLZWEI und VOX konnten sich noch mit den Sendungs-Formatenundmessen. Bei RTLZWEI ergaben sich 1,04 Millionen Zuschauer insgesamt, diese belegten 3,3 Prozent des Marktes. Blickt man hierbei auf die Zielgruppe ergeben sich 0,54 Millionen Zuschauer und somit ein Marktanteil von 6,2 Prozent. Das VOX-Format «Hot oder Schrott – Die Allestester» konnte sich im Vergleich etwas darüber einordnen, zumindest insgesamt. Es waren 1,28 Millionen Zuschauer ab 20:15 Uhr mit dabei, ein Marktanteil von 4,1 Prozent konnte gemessen werden. In der werberelevanten Zielgruppe lag man bei 0,51 Millionen Zuschauern und konnte so 5,9 Prozent des Marktes belegen.