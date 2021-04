«Joko & Klaas gegen ProSieben»: Kein Sieg in Folge zwei

Quotennews

Nachdem die beiden Moderatoren Joko & Klaas die letzte Folge gegen ProSieben gewinnen konnten, wendete sich nun das Blatt. Die Strafe folgt am Donnerstag.

In der letzten Show vongingen die Moderatoren als Sieger vom Platz und nutzten ihre 15-Minuten-Sendezeit besser denn je. Auch die Einschaltquote wusste zu gefallen, denn mit 1,29 Millionen Zuschauern lag man zwar nur bei 5 Prozent Marktanteil, die Zielgruppe hingegen konnte mit 0,98 Millionen Zuschauern für ganze 14,3 Prozent sorgen. Doch wichtiger als blanke Zahlen waren in der Vorwoche der Sieg der Moderatoren und die verwendete Sendezeit, genutzt um auf die Situation in der Pflege in Deutschland aufmerksam zu machen, das über ganze 7 Stunden, anstatt nur 15 Minuten. Doch in Folge zwei der neuen Staffel sollte alles anders kommen.Auch wenn die Strafandrohung gleich blieb, Joko & Klaas müssen kommenden Donnerstag das Magazinmoderieren, so stieg das Interesse an der Show sichtbar. Insgesamt landete man mit Folge zwei bei 1,45 Millionen Zuschauern, aus der werberelevanten Zielgruppe dabei waren hier 1,07 Millionen. Die Marktanteile gaben daher insgesamt 5 Prozent und am Zielgruppenmarkt 13,1 Prozent an. Somit ein kleiner Aufschwung bei der Zuschauerzahl, auch wenn die Marktanteile dies an diesem Abend nicht widerspiegelten.Doch lange müssen sich die Entertainer nicht gedulden, um ihre Chance auf Revanche zu bekommen, bereits nächste Woche, am 13. April, gibt es das nächste Duell «Joko & Klaas gegen ProSieben». Dann wird sich auch zeigen, ob auch ohne Live-Minuten und entsprechende Öffentlichkeitswirkung wieder mehr Zuschauer an Bord sein werden oder ob man in dieser Woche nur einen Ausrutscher nach oben vermeldete.