Nick Offerman macht bei Sex-Tape-Serie mit

US-Fernsehen

Das Format drehte sich um das berüchtigte Video von Pamela Anderson und Tommy Lee.

Wie das amerikanische Fachmagazin „Variety“ erfahren hat, wird Nick Offerman neben Lily James, Sebastian Stan und Seth Rogen in der Mini-Serie von Hulu über den Diebstahl und die Veröffentlichung des Sex-Tapes von Pam Anderson und Tommy Lee mitspielen.Die acht Episoden umfassende Serie trägt derzeit den Titel «Pam and Tommy». Stan wird Lee spielen, während James die Rolle von Anderson spielen wird. Offerman wird die Rolle von Onkel Miltie übernehmen. Offerman ist vielleicht am meisten für seine Rolle des Ron Swanson in der NBC-Sitcom «Parks and Recreation» bekannt.Weder Anderson noch Lee sind an der Serie beteiligt.wird von Robert Siegel geschrieben und produziert. Rogen wird auch als ausführender Produzent zusammen mit Evan Goldberg, James Weaver und Alex McAtee für Point Grey tätig sein.