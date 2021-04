«MythBusters» und «Alf»: Nitro holt Kult-Programm zurück

TV-News

«Die Wissensjäger» pausierten seit Ende Januar, ab Mai werden sie statt Samstag am Sonntag auf die Jagd geschickt. «Alf» löst derweil «Immer wieder Jim» am Vorabend ab.

Das Sonntagnachmittag-Programm des RTL-Spartensenders Nitro ist überschaubar abwechslungsreich. Aktuell sind dort ab 13:25 Uhr sechs Folgenzu sehen, ehe sechs Ausgaben vonfolgen. Dies wird sich allerdings ab Mai ändern, denn ab dem 1. Mai baut man den Sonntag um. Ab 13:10 Uhr melden sich dannmit einer Folge wieder im Programm zurück. Im Anschluss werden zwei Ausgaben der britischen Autosendunggezeigt, während ab 15:50 Uhr zweimal dieauf Sendung gehen. Zum Abschluss des Nachmittags folgt dann eine EpisodeAb 18:30 Uhr bleibt dann alles wie gehabt undfährt zweimal zum Einsatz. Zuletzt zeigte Nitro «MythBusters» bis Ende Januar immer samstags am Nachmittag, hatte damit aber keinen Erfolg. Die abschließenden beiden Ausgaben am 30. Januar brachten dem Männersender sehr schlechte 0,4 und 0,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ein, auch sonst lag man meist eher bei einem mageren Prozentpunkt.Unterdessen ändert sich auch das werktägliche Vorabendprogramm. Ab dem 6. Mai startet die 1990er-Jahre-Sitcomab 19:10 Uhr und löst damitab, das aktuell und noch bis 5. Mai zu sehen ist. Zuletzt lief «Alf» im vergangenen Frühjahr bei Nitro und schaffte immer wieder den Sprung über die Zwei-Prozent-Marke in der umworbenen Gruppe. «Immer wieder Jim» schafft derzeit kaum mehr als die Hälfte dieses Ergebnisses. Für eine bessere Quote setzt Nitro fortan als wieder auf eine ordentliche Portion Kultfaktor.