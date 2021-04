Renée Elise Goldsberry wirkt bei «She-Hulk» mit

US-Fernsehen

Die Schauspielerin, die schon bei «Altered Carbon» mitwirkte, könnte die Hauptrolle übernehmen.

Der Streamingdienst von Micky Maus, Disney+ , hat mit Renée Elise Goldsberry einen Vertrag geschlossen. Die Schauspielerin wird in der neuen Seriemitwirken und könnte sogar die Hauptrolle übernehmen. Sie gesellt sich zu den bereits angekündigten Serienhauptdarstellern Tatiana Maslany und Ginger Gonzaga.Die Serie dreht sich um die Anwältin Jennifer Walters (Maslany), die Cousine von Bruce Banner, die seine Hulk-Kräfte erbt, nachdem sie eine Bluttransfusion von ihm erhalten hat. Im Gegensatz zu Bruce ist Jennifer jedoch in der Lage, den Großteil ihrer Persönlichkeit, Intelligenz und emotionalen Kontrolle zu behalten, wenn sie ihre Hulk-Kräfte erlangt.Goldsberry gewann einen Tony Award im Jahr 2016 für ihre Rolle als Angelica Schuyler in "Hamilton". Im Fernsehen hat sie in Serien wie «Altered Carbon» bei Netflix , «The Good Wife» bei CBS und «One Life to Live» bei ABC mitgewirkt. Im Film spielte sie in der Disney+-Version von «Hamilton» mit, die vergangenes Jahr veröffentlicht wurde.