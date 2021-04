Die Oster-VOD-Chats: Nie gab es einen passenderen Platz 1

VOD-Charts

Während «Riverdale» einmal mehr in den Top3 landet, kann eine neu erschienene Thriller-Serie von Netflix auf sich aufmerksam machen.

In dieser Woche wird in dieser Liste auf die vergangenen beiden Osterferienwochen zurückgeblickt, weswegen die Zahlen etwas höher als üblich ausfallen. Dabei ergibt sich die ein oder andere Überraschung und den wohl passendsten Spitzenreiter aller Zeiten, aber dazu später mehr. Los geht es nämlich mit. Die Sitcom verzeichnet eine Bruttoreichweite von 3,30 Millionen im Zeitraum zwischen dem 26. März und 8. April. Knapp davor reiht sich eine andere ProSieben-Serie ein:kann 3,31 Millionen Aufrufe vermelden.Auch Rang acht folgt Dauergast und Netflix-Erfolg. Mit 3,66 Millionen Klicks ist es der letzte Titel, der weniger als vier Millionen Abrufe verbucht. Dennundspringen mit jeweils 4,05 Millionen Zuschauern schon über diese Marke. «GZSZ» kehrt zum ersten Mal in diesem Jahr in diese Liste zurück. Zuletzt war die RTL-Soap Ende November 2020 dabei und belegte einen geteilten achten Platz, nun also ein geteilter sechster Rang.Die Top5 beginnt mit. Die Netflix-Serie, die ursprünglich in den USA bei FOX lief, kommt auf 5,26 Millionen Zuschauer und wird damit knapp von einer Neuerscheinung geschlagen, die am 24. März ihre weltweite Premiere beim kalifornischen Streaminggiganten feierte. Die Rede ist von. Die Thriller-Serie zählte in den Kalenderwochen 13 und 14 insgesamt 5,32 Millionen Abrufe.Den letzten Platz auf dem Treppchen ergattert der Dauersieger der vergangenen Wochen:. Das Teenie-Drama bleibt konstant erfolgreich und kommt auf eine Reichweite von 5,81 Millionen. An der Spitze ging es wieder mal eng zu. Am Ende zog die Sitcomden Kürzeren und muss sich mit Silber zufriedengeben. Insgesamt wurden 7,33 Millionen Aufrufe gezählt. Mit 7,41 Millionen Klicks kann sichwährend der beiden Wochen um Jesus-Auferstehungsfest den Spitzenplatz sichern. Selten wurde da Osterfest passender mit einem Serientitel beschrieben wie mit diesem Sieger.