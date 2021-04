«Falcon and Winter Soldier»-Star unterschreibt bei Apple

US-Fernsehen

Adepero Oduye wird Teil der Besetzung bei der Hurrikan-Katrina-Serie.

Die Verantwortlichen der kommenden Apple-Seriehaben Adepero Oduye als Darstellerin gecastet. Oduye gesellt sich zu dem bereits angekündigten Cast-Mitglied Vera Farmiga. Farmiga wird in der Rolle der Dr. Anna Pou zu sehen sein. Oduye wird als Karen Wynn zu spielen, die Leiterin der Intensivstation des Krankenhauses und Leiterin der Ethikkommission des Krankenhauses.Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Sheri Fink. Sie erzählt von den ersten fünf Tagen in einem Krankenhaus in New Orleans, LA, nachdem der Hurrikan Katrina an Land gegangen war. Als die Fluten stiegen, der Strom ausfiel und die Hitze zunahm, waren die erschöpften Pfleger gezwungen, Entscheidungen über Leben und Tod zu treffen, die sie noch jahrelang verfolgten.Oduye spielt derzeit die Rolle der Sarah Wilson in der Disney+-Marvel-Serie «The Falcon and the Winter Soldier». Zu ihren vergangenen TV-Credits gehören Serien wie «When They See Us», «The Feels» und «Random Acts of Flyness».