«The Downstairs Girl» wird zur Serie

US-Fernsehen

Das jüngste Buch von Stacey Lees wird verfilmt.

Die Produktionsfirma Bound Entertainment arbeitet mit Autorin Stacey Lee zusammen, um eine Serienadaption des Coming-of-Age-Romansder Jugendbuchautorin zu entwickeln. Bound Entertainment ist ein in Korea ansässiges Studio, das 2019 von dem erfahrenen Entertainment-Manager Samuel Ha gegründet wurde, der zuvor «Okja» und «Snowpiercer» produziert hat."Da ich als koreanische Amerikanerin im Süden aufgewachsen bin, wollte ich schon immer Geschichten erzählen, die Menschen, die so aussehen wie ich, in unsere Geschichte einbeziehen und in der Gegend spielen, in der ich aufgewachsen bin", sagte Lee. "Asiaten sind in jeder Ecke der USA und in unserer Geschichte zu finden, und es war immer eine Priorität von Bound, sie in die Geschichten einzubeziehen, die wir erzählen.“Der Bestseller spielt im Atlanta des Jahres 1890. Er wird einer 17-jährigen namens Jo Kuan folgen, die mit ihrem Vormund, Old Gin, heimlich in einem Keller lebt. Tagsüber arbeitet sie für eine der wohlhabendsten Familien als Dienstmädchen und schreibt nachts anonym unter dem Namen Miss Sweetie für eine Zeitung."Ich freue mich darauf, dass Miss Sweetie in die Häuser der modernen Zuschauer kommt, die sich vielleicht nicht vorstellen können, dass eine Heldin wie diese im Atlanta des Jahres 1890 existieren könnte", sagte Lee. "«The Downstairs Girl» war ein Vergnügen zu schreiben, und ich fühle mich geehrt, mit Bound Entertainment zusammenzuarbeiten, um es von der Seite und auf die Leinwand zu bringen!"