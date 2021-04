Trotz MPK-Absage: RTL plant Sondersendung am Montag

TV-News

Wenige Stunden nachdem offiziell klar gemacht worden war, dass die Ministerpräsidentenkonferenz am Montag abgesagt werde, gab RTL den Plan für eine Sondersendung am Montagabend bekannt.

Update:

Statt in einer neuerlichen Ministerpräsidentenkonferenz am Montag zu beraten, haben sich die Länderchefs zusammen mit Angela Merkel darauf geeinigt, dass man sich auf eine Änderunge des Infektionsschutzgesetzes geeinigt habe. Diese sieht vor, dass man nun ab einer 7-Tages-Inzidenz von über 100 über Einschränkungen auf Bundesebene entscheiden werde. Über die Gesetzesänderung soll am Dienstag endgültig entschieden werden, laut Medienberichten besteht Einigkeit zwischen Bund und Ländern. Berlins Bürgermeister und der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz Michael Müller rechne bestenfalls mit einer kurzen Rücksprache zwischen den Ministerpräsidenten und der Kanzlerin am Montag, wie er am Freitagmorgen im ZDF erklärte.Diese Nachricht war noch nicht kalt, da verkündete RTL bereits eine Programmänderung für eben jenen Montag. Um 20:15 Uhr zeigt der Kölner Sender einmal mehr einund stellt die Frage „Politik ohne Plan?“. Darin thematisiert Moderator Maik Meuser die unterschiedlichen Pandemiekonzepte der Länder sowie die mögliche Stärkung der Richtlinienkompetenz des Bundes. Er spricht unter anderem mit Prof. Uwe Janssens, Präsidiumsmitglied der DIV.Noch einmal zu Michael Müller: Der wird trotz ausfallender Pressekonferenz im Anschluss an die MPK trotzdem im Fernsehen zu sehen sein, denn er ist zu Gast in der Talkshow-Runde. Dann diskutiert er in der Sendung von Frank Plasberg mit Johann Wadephul (CDU), Alexander Graf Lambsdorff (FDP), Anke Richter-Scheer (Leiterin des Impfzentrums Minden-Lübbecke), Stefan Kluge (Direktor der Klinik für Intensivmedizin UKE) und Kristina Dunz (RND-Journalistin). Das Erste hat darüber hinaus noch keine weiteren Sondersendungen für Montag bekannt gegeben.Zur Stunde zeigt RTL im Übrigen auch eine Sondersendung: Zum Tode von Prinz Philip, dem Ehemann von Queen Elizabeth, berichtet RTL seit 14 Uhr. Auch das ZDF wird deshalb um 17:45 Uhr eine 20-minütige-Sendung ausstrahlen.Auch Das Erste hat für heute Abend kurzfristig eine Sonderprogrammierung veranlasst: Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt um 22:15 Uhr den 30-minütigen Filmvon Rolf Seelmann-Eggebert.