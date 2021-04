Weitere Veränderungen bei der Mediengruppe RTL Deutschland

Vermischtes

Das Produktions- und Technik-Unternehmen CBC der MG RTL ordnet sich neu. CBC-Geschäftsführer Thomas Harscheidt wird die das Unternehmen nach 27 Jahren verlassen.

Die personellen Veränderungen bei der Mediengruppe RTL Deutschland schreiten weiter voran, um das Unternehmen für die Zukunft besser aufstellen zu können und zu einem „streamenden Broadcaster“ zu entwickeln, wie es in einem internen Schreiben heißt, das Quotenmeter vorliegt. Man möchte sich von einer reinen „Content-Company“ zu einer „Content- und Tech & Data Compay“ entwickeln. Dafür werden „Daten und Technologie daher immer mehr zum integralen Bestandteil all der unternehmerischen Aktivitäten“. Um ein schnelles Wachstum von TV Now mit seinen individualisierten Angeboten zu garantieren, werde eine personalisierte Ansprache gewählt, die zu „100 Prozent Technologie- und Daten-basiert“ sei. Diese technologischen Kompetenzen sind im Bereich Vermarktung, Technologie und Daten gebündelt, den Geschäftsführer Matthias Dang verantwortet.Im Zuge dessen möchte man daher die Zusammenarbeit in der Mediengruppe weiter vereinfachen und beschleunigen und stellt daher das Produktions- und Technik-Unternehmen CBC neu auf. Passenderweise verlässt CBC-Geschäftsführer Thomas Harscheidt nun nach 27 Jahren das Unternehmen – aus persönlichen Gründen, wie es in dem Schreiben heißt. Zu seinem Abschied sagt er: „Die Jahrzehnte bei CBC waren spannend, kreativ und herausfordernd. Immer wieder neu, immer wieder anders – nicht einen Tag langweilig. Durch das langjährige Vertrauen und den gegebenen Gestaltungsfreiräumen war es möglich, CBC von der Gründung bis heute mit aufzubauen und zu führen. Und mit Euch habe ich großartige Zeit verbringen dürfen – in toller Teamarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen aus Produktion, Sendebetrieb, Technik, IT und Programmverbreitung. Danke!“Auch MG-RTL-CEO Bernd Reichart zeigte sich dankbar: „Ich danke Thomas sehr herzlich für seinen langjährigen Einsatz in unserem Unternehmen. Unter seiner Führung waren wir in Produktion, Sendebetrieb, Technik/IT und Programmverbreitung State-of-the-Art. Mit dem Umzug in unser vollständig digitalisiertes und damals neues Sendezentrum hier in Deutz bei laufendem Produktions- und Sendebetrieb hat CBC unter seiner Führung Maßstäbe gesetzt und war mal wieder maßgeblicher Pulsgeber einer Branche, die wie kaum eine andere für ständige Weiterentwicklung steht. Ich wünsche Thomas für die Zukunft persönlich und beruflich von Herzen alles Gute.“Einen konkreten Nachfolger von Harscheidt präsentierte man unterdessen nicht, sondern verteilt die Aufgaben fortan auf mehrere Schultern. Frank Pfenning verantwortet von nun an als Chief Information Officer die Weiterentwicklung der kompletten digitalen Produkt-Architektur der Plattformen und Angebote. Dazu werden die heutigen Ressorts Infrastructure, Engineering, Channel, Management, Databases und Business Applications als IT-Systemhaus zusammengefasst. Er wird künftig an Matthias Dang berichten. Ebenso wie Andre Prahl, der als Bereichsleiter Programmverbreitung mit seinem Team die operative Verbreitung der Inhalte der Mediengruppe RTL sowie die Balance aus Plattformerlösen über Verbreitungs-Partner und dem Ausbau der werbevermarkteten Reichweite unserer linearen und nonlinearen Angebote steuert.Mido Fayad, CBC-Bereichsleiter Produktion & Sendebetrieb, wird künftig an Stephan Schmitter, Geschäftsführer RTL NEWS berichten. Dieser Schritt erfolgt deshalb, da sich bei aktuellen, temporelevanten News-, Magazin- und Live-Sport-Produktionen die Grenzen zwischen Redaktion, Produktion und Sendebetrieb immer stärker auflösen und dies nun schon in der Organisationsstruktur berücksichtigt werden solle. Somit werden RTL NEWS und CBC künftig in Köln und Berlin noch enger Hand in Hand zusammenarbeiten – von der Konzeption über die Produktion bis zum Playout. Bereits heute produziert Fayads Team sämtliche News- und Magazin- sowie einen großen Teil der Sportproduktionen der kürzlich gegründeten RTL NEWS GmbH. Ab sofort werden auch die beiden CBC-Niederlassungen in Berlin und München organisatorisch in den Bereich Produktion und Sendebetrieb eingebunden. Reichart fügte in seinem Statement an: „Gleichzeitig freut es mich, dass wir unsere Technologie-Kompetenz unter Führung von Matthias zusammen mit den Teams von Frank und Andre in eine neue Phase zu führen. Auch Mido und seiner Crew wünsche ich in direkter Zusammenarbeit mit Stephan und seinem Team der RTL NEWS ebenso viel Erfolg wie allen anderen Kolleginnen und Kollegen in ihren neuen bzw. erweiterten Verantwortungsbereichen.“