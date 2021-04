Zum Tode von Prinz Philip: Auch Arte und History Channel ändern ihr Programm

TV-News

Beim History Channel erfolgt die Änderung kurzfristiger als bei Arte. Auch das ZDF und Das Erste zeigen Dokus über den Royal mit deutschen Wurzeln.

Die Nachricht vom Tod von Prinz Philip, dem Ehemann von Queen Elizabeth verbreitete sich am Freitagmittag wie ein Lauffeuer durch die Welt. Am schnellsten reagierte RTL und blieb miteinfach bis 16 Uhr auf Sendung und berichtete teilweise live aus London. Das Erste hat für 22:15 Uhr eine Sonderprogrammierung angekündigt und zeigt den 30-minütigen Nachruf-Film «Philip – Zum Tode des Herzogs von Edinburgh» von Rolf Seelmann-Eggebert. Das ZDF reagierte ebenfalls und sendete um 17:45 Uhr ein. Zudem strahlt der Sender um 19:25 Uhr einen Film Susanne Gelhard und Ulrike Grunewald aus, der sich etwa 50 Minuten nochmals mit dem verstorbenen Duke of Edinburgh beschäftigt. Der NDR hat ebenfalls angekündigt um 20:15 Uhr einen Nachruf auf Prinz Philip zu zeigen und nimmt daher den 60-Minütervon Jan Peter Gehrckens ins Programm.Auch der History Channel widmet seine Primetime dem Royal mit deutscher Abstammung und zeigt am Freitagabend ab 20:15 Uhr. Die 45-minütige Dokumentation ist eine ZDF-Produktion und stammt aus dem Jahr 2017. Nach der Ausstrahlung am Abend wiederholt der Sender in der Nacht auf Samstag, 10. April, um 4:15 Uhr sowie am Sonntag, 11. April, um 12:30 Uhr die Dokumentation weitere Male.Einen Tag später stellt auch der Kultursender Arte sein Programm um. Am Samstag zeigt man um 21:45 Uhr die Doku. Bereits jetzt steht der rund 52-minütige Film von Julia Melchior in der Mediathek und auf dem YouTube-Kanal zum Abruf bereit. Produziert hat die Reportage Broadview TV zusammen mit dem ZDF und Arte