Neuer Teil von «Daheim in den Bergen» überzeugt mehr Fernsehende als je zuvor

Quotennews

Insgesamt kam der Freitagabend im Ersten diesmal recht gut an. Überraschenderweise schwächelten jedoch die beiden Quizformate «Wer weiß denn sowas?» und «Quizduell» am Vorabend.



Die Heimatfilmreihewurde am gestrigen Abend mit der siebten Ausgabe "Brüder" im Ersten fortgeführt. Zuletzt hatte im Juni 2020 eine Folge vor einem Publikum von 4,10 Millionen Zuschauern hohe 14,4 Prozent Marktanteil eingefahren. Auch die 0,54 Millionen Jüngeren landeten bei einer guten Quote von 7,3 Prozent. Für die neue Ausgabe schalteten 4,42 Millionen Fernsehende ein. So viele Zuschauer überzeugte das Format bislang noch nie zuvor. Dennoch sank der Marktanteil leicht und landete bei einem guten Wert von 13,6 Prozent. Die 0,56 Millionen 14- bis 49-Jährigen hielten sich mit 6,8 Prozent noch knapp über dem Senderschnitt.Diehielten im Anschluss noch 3,70 Millionen Interessenten auf dem Sender. Die Sehbeteiligung ließ leicht federn und lag somit noch bei 12,2 Prozent. Bei den 0,62 Millionen jüngeren Fernsehenden verbesserte sich der Sender hingegen auf gute 7,3 Prozent Marktanteil. Anlässlich des Todes von Prinz Philip wurde im Anschluss die Reportageeingeschoben. Mit 3,36 Millionen Zuschauern lag die Quote weiterhin bei 12,1 Prozent. Auch bei den 0,59 Millionen Jüngeren war das Interesse groß. Es wurde ein guter Marktanteil von 7,4 Prozent gemessen.Am Vorabend hatte das gefragte Quizformatein wenig zu kämpfen. Mit 3,20 Millionen Fernsehenden verlor man im Vergleich zum Vortag über 400.000 Neugierige. Übrig blieb dennoch eine starke Sehbeteiligung von 16,8 Prozent. Doch noch gravierender fiel der Reichweitenrückgang in der jüngeren Zuschauerschaft aus. Seit dem Donnerstag verkleinerte sich das Publikum von 0,40 auf 0,27 Millionen Jüngere. Der Marktanteil lag bei einem knapp überdurchschnittlichen Wert von 6,9 Prozent. Schlechter schnitt das Format zuletzt Anfang März des Jahres ab. Auchwar mit 2,32 Millionen Ratefans und passablen 9,7 Prozent so schwach wie seit Oktober 2020 nicht mehr. Bei den 0,24 Millionen jüngeren Zuschauern kamen ebenfalls nur maue 4,6 Prozent Marktanteil zustande.