«Subverted»: Dominique Fishback schließt sich mit Jamie Foxx zusammen

Vermischtes

Die beiden Schauspieler standen schon für den Netflix-Film «Project Power» gemeinsam vor der Kamera.

Bevor Dominique Fishback mit ihren Rollen in «Judas and the Black Messiah» und «Project Power» berühmt geworden und von der Kritik gefeiert worden war, stand sie für ihre eigene One-Woman-Show «Subverted» auf der Bühne. Sie schrieb das Stück auch selbst. Jetzt hat sich der aufstrebende Star mit ihrem «Project Power»-Kollegen, dem Oscar-Preisträger Jamie Foxx, zusammengetan, um das Stück in ein neues Special umzuwandeln. Das berichtet das Fachblatt 'Variety'. Fishback wird das Projekt gemeinsam mit Foxx und seinem Produktionspartner Datari Turner als Executive Producer produzieren.Die Nachricht kommt inmitten eines Durchbruchjahres für die Schauspielerin, Schriftstellerin und Poetry-Slammerin. Unter anderem erhielt Fishback eine BAFTA-Nominierung für ihre Darstellung von Deborah Johnson, der Verlobten des verstorbenen Vorsitzenden der Black Panther Party, Fred Hampton, in «Judas and the Black Messiah». «Subverted» dreht sich um Eden (Fisbhack), ein 18-jähriges Mädchen, das in der Innenstadt lebt, und zeigt „die Zerstörung der schwarzen Identität“ aus ihrer Sicht. Die Schauspielerin selbst spielt mehr als 20 Charaktere in dem Stück.Obwohl das letzte Jahr für Fishback einen großen Durchbruch bedeutete, war die Schauspieler bereits in «The Hate U Give» ► und «Night Comes On» sowie in David Simons «The Deuce» und «Show Me a Hero» für HBO zu sehen. Fishback hat sich auch der zweiten Staffel von Amazons «Modern Love»-Anthologie angeschlossen und sich zudem verpflichtet, neben Samuel L. Jackson in «The Last Days of Ptolemy Grey» für AppleTV+ zu spielen.