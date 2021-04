Seit langem mal wieder: Das Erste gewinnt die Samstags-Primetime

Quotennews

Lange Zeit gestaltete sich die Samstags-Primetime geradezu eintönig. Die ZDF-Krimis räumten alles ab, was zu holen war. Diese Woche sorgte erneut ein Krimi für die beste Einschaltzahl, doch er war nicht beim ZDF zu sehen.

Wollte man im öffentlich-rechtlichen Vergleich an Samstagabenden die Primetime für sich gewinnen, so konnte das Erste versuchen, was es wollte. Quiz-Shows, Komödien oder andere Formate, alle scheiterten sie, wenn auch teilweise knapp, an den ZDF-Krimis. Am gestrigen Samstag, dem 10. April sollte sich dieses Blatt jedoch wenden, denn das ZDF ging in eine neue Folgeund verzichtete eben auf das Krimi-Vorrecht. Da sprangen die Kollegen aus dem Ersten natürlich in die Bresche und sendeten mitihrerseits einen Krimi, der für Bestquoten sorgen sollte.Dieses Unterfangen gelang auch direkt. Doch der Reihe nach. Im Zweiten muss man sich mit den Zahlen für die Rate-Show «Der Quiz-Champion» keinesfalls verstecken, denn insgesamt schauten 4,3 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren zu, dies sorgte für einen Marktanteil von guten 14,3 Prozent. Das dreistündige Format verfolgten zudem 0,71 Millionen jüngere Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren. Dies bedeutete einen Marktanteil von glatten 9 Prozent, was auch ein recht guter Wert für einen öffentlich-rechtlichen Sender ist. Doch dann kam das Erste und «Hartwig Seeler».Der ARD-Krimi zog kurzerhand 6,02 Millionen Zuschauer insgesamt an Land und setzte sich so mit 18,7 Prozent Marktanteil klar an die Spitze. Auch bei den Jüngeren war man mit 0,77 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 9,4 Prozent eine Schrittlänge vor den ZDF-Kollegen. Jetzt war der ARD-Krimi lediglich 90 Minuten lang und «Der Quiz-Champion» lief glatte drei Stunden und dieser Umstand wurde auch in vorherigen Vergleich oft erwähnt, nur war das ZDF mit dem Anschluss-Programm zumeist noch immer besser als das Vergleichs-Programm. Dies ist jedoch nun nicht der Fall, dennkonnte nicht an den Seeler-Krimi anknüpfen. Hier verweilten lediglich 3,41 Millionen Zuschauer und 0,44 Millionen Jüngere. Die Marktanteile sanken daher auf 12,2 Prozent insgesamt und 5,8 Prozent am jüngeren Markt. Dieses Teilergebnis wird beim Ersten jedoch unerheblich sein, denn mit Fug und Recht kann man nun behaupten, das ZDF mit einem Krimi am Samstagabend geschlagen zu haben.