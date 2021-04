Neben «Mission Impossible» geht «Harry Potter» leer aus

Quotennews

ProSieben lag mit dem Actionfilm deutlich vor dem vorletzten «Harry Potter»-Film in Sat.1 und «Asterix & Obelix» bei RTLZWEI.



ProSieben entschied das Filmduell in der gestrigen Primetime mit deutlichem Vorsprung für sich. Der Actionfilm «Mission: Impossible – Fallout» ► überzeugte 2,27 Millionen Fernsehende. Folglich wurde ein herausragender Marktanteil von 7,3 Prozent eingefahren. Auch bei den 1,02 Millionen Umworbenen war die Ausstrahlung ein voller Erfolg. Hier wurde eine hohe Quote von 11,8 Prozent gemessen. Der Actionthrillerhielt den Marktanteil im Anschluss mit einem Publikum von 0,90 Millionen Menschen weiterhin bei den sehr starken 7,3 Prozent. Die 0,29 Millionen Jüngeren beendeten den Abend mit passablen 8,3 Prozent Marktanteil.Der Teil eins vonlockte somit nur 1,26 Millionen Fernsehende zu Sat.1 . Mehr als annehmbare 7,1 Prozent Marktanteil waren hier nicht möglich. Die 0,65 Millionen Werberelevanten erzielten zumindest eine solide Sehbeteiligung von 7,4 Prozent. Das Science-Fiction-Dramafiel ab 23.05 Uhr auf 0,38 Millionen Filmfans sowie maue 3,9 Prozent Marktanteil zurück. Auch bei den 0,14 Millionen 14- bis 49-Jährigen blieben nur mäßige 5,2 Prozent Marktanteil übrig.Bei RTLZWEI lagmit 0,93 Millionen Fernsehenden und einer Quote von 2,8 Prozent genau im Senderschnitt. Bei den 0,44 Millionen Zuschauern aus der Zielgruppe wurden solide 4,8 Prozent Marktanteil eingefahren. Mit der Actionkomödiesank die Reichweite auf 0,56 Millionen Menschen, die Quote verbesserte sich jedoch auf starke 3,8 Prozent. 0,17 Millionen Umworbene sorgten noch für einen akzeptablen Marktanteil von 4,0 Prozent.