«Ninja Warrior»-Allstars knüpfen nicht an den Erfolg der Vorwoche an

Quotennews

In Folge zwei verlor die neue Show bereits deutlich an Zuschauern. Im Anschluss legte «Temptation Island» jedoch einen guten Staffelstart bei den Jüngeren hin.



Sladjan Djulabic, Tatjana Holz, Kim Marschner und Max Sprenger qualifizierten sich in der Vorwoche bereits fürs Finale. Am gestrigen Abend traten erneut 32 Athleten in 16 Duellen beian. Alle Teilnehmer waren bereits in den vorherigen Staffeln zu sehen gewesen und stachen dort besonders heraus. Wie bei den regulären Ausgaben übernehmen auch hier Jan Köppen, Frank Buschmann und Laura Wontorra die Moderation.Der Auftakt der Staffel erfolgte in der Vorwoche vor 2,21 Millionen Fernsehenden. Dies glich einem soliden Marktanteil von 7,3 Prozent. Bei den 1,14 Millionen Umworbenen holte sich RTL eine hohe Quote von 14,2 Prozent. Doch ein deutlicher Quotenrückgang ließ sich bereits mit der zweiten Ausgabe nicht vermeiden. Am gestrigen Abend blieben noch 1,77 Millionen Zuschauer übrig. Der Sender kam folglich nicht über eine mäßige Sehbeteiligung von 5,7 Prozent hinaus. Auch die 1,01 Millionen Jüngeren fielen unter den Senderschnitt und landeten bei einem soliden Marktanteil von 11,6 Prozent.Im Anschluss startete die Datingshowin die dritte Staffel. Vier Paare stellen hier ihre Liebe auf die Probe. Sie wohnen getrennt in Luxusvillen, wo jeweils zwölf Singles auf sie warten. Auf dem Gesamtmarkt fand das Programm 0,90 Millionen Fernsehende, so dass eine maue Quote von 5,8 Prozent verbucht wurde. Doch auch in den vergangenen Staffeln war das Ergebnis hier nur selten besser. Die 0,53 Millionen 14- bis 49-Jährigen starteten mit guten 12,4 Prozent Marktanteil in die neue Staffel. Im vergangenen Jahr überzeugte lediglich eine Ausgabe mehr Zuschauer.