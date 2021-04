«Let's Dance» überzeugt nach der Pause wieder mehr Zuschauer

Quotennews

Die Ausgabe nach der einwöchigen Pause bescherte RTL einen leichten Aufwind. An diesem Abend glänzte auch RTLZWEI mit «R.E.D. – Älter. Härter. Besser.» und «The Hateful Eight».



Wegen des Tanzverbots an Karfreitag entfiel am vergangenen Freitag die Liveshow und es wurden stattdessen Highlights der vergangenen Staffel gezeigt. Am gestrigen Abend ging es nun weiter mit den regulären Folgen. Die verbleibenden Prominenten tanzten gemeinsam mit ihren Tanzpartnern und holten sich im Abschluss eine Bewertung von Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González ab. Die letzte reguläre Folge war auf 3,90 Millionen Fernsehende sowie einen herausragenden Marktanteil von 15,2 Prozent zurückgefallen. Auch eine starke Quote von 18,1 Prozent war bei den 1,29 Millionen Umworbenen das bislang schwächste Ergebnis der Staffel gewesen.Nach der einwöchigen Pause fanden nun wieder mehr Zuschauer zum Programm. Die Reichweite erhöhte sich auf 4,13 Millionen Menschen. Allerdings büßte RTL beim Marktanteil einen Prozentpunkt ein und kam somit nur auf starke 14,2 Prozent. Auch das Publikum in der Zielgruppe baute sich auf 1,44 Millionen Jüngere aus. Hier blieb die Quote mit hohen 18,2 Prozent beinahe konstant. Eine neue Folge vonprofitierte von dem hohen Interesse an der Tanzshow und hielt sich mit 1,46 Millionen Fernsehenden noch bei guten 9,6 Prozent Marktanteil. Im Februar 2020 schnitt eine Ausgabe der Comedyshow zuletzt besser ab. Bei den 0,59 Millionen Werberelevanten lagen die 12,8 Prozent ebenfalls knapp über dem Senderschnitt.Auch RTLZWEI musste sich an diesem Freitagabend nicht verstecken. Die Actionkomödielockte 1,59 Millionen Filmfans auf den Sender. Für RTLZWEI glich dies einem hervorragenden Marktanteil von 5,0 Prozent. Und auch bei den 0,56 Millionen Umworbenen wurde eine hohe Quote von 6,8 Prozent verbucht. Der Westernhielt im Anschluss weiterhin 0,56 Millionen Zuschauer vor dem Bildschirm. Weiterhin kam ein starker Marktanteil von 3,9 Prozent zustande. Die 0,22 Millionen Jüngeren beendeten den Abend mit guten 5,1 Prozent Marktanteil.