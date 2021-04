«Der Alte» legt in Woche zwei deutlich zu

Quotennews

Die zweite neue Episode der Krimiserie begeisterte über sechs Millionen Zuschauer. Auch die «heute-show» und das «ZDF Magazin Royale» meldeten sich stark zurück.



Ab der vergangenen Woche wurden neue Folgen der Krimiserieins Programm bei ZDF aufgenommen. Die neue Episode startete vor 5,23 Millionen Fernsehenden mit einem guten Marktanteil von 16,3 Prozent. Die 0,48 Millionen Jüngeren landeten mit einer Quote von 6,1 Prozent knapp über dem Senderschnitt. In dieser Woche stieg das Interesse noch einmal deutlich an und nun saßen 6,08 Millionen Zuschauer für die neue Episode vor dem Bildschirm. Dies entsprach einem starken Marktanteil von 18,7 Prozent. Bei den 0,50 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden gute 6,2 Prozent ermittelt. Eine neue Folge gab es auch bei, welche 5,21 Millionen Krimifans überzeugte. Hier wurden hohe 16,2 Prozent Marktanteil verbucht. Bei den 0,57 Millionen Jüngeren erhöhte sich die Quote auf 6,6 Prozent.In der Woche zuvor musste dieaussetzen, nun war sie mit 4,60 Millionen Interessenten und einem hohen Marktanteil von 18,1 Prozent zurück. Bei den 1,27 Millionen jüngeren Neugierigen fuhr das ZDF einen herausragenden Marktanteil von 16,9 Prozent ein. Auch daskehrte mit 2,32 Millionen Fernsehenden zurück, was einer soliden Quote von 11,7 Prozent entsprach. Bei den 0,98 Millionen Jüngeren waren sehr starke 16,2 Prozent Marktanteil möglich.Anlässlich des Todes von Prinz Philip schob der Sender einige Sondersendungen ein. Einab 17.45 Uhr war dem Herzog von Edinburgh gewidmet. Bei 3,10 Millionen Zusehenden wurde hier ein starker Marktanteil von 19,0 Prozent verzeichnet. 0,23 Millionen 14- bis 49-Jährige schalteten ein und holten einen guten Marktanteil von 6,9 Prozent. Ab 19.25 Uhr war zudem die Dokuzu sehen. Auch hier war das Interesse mit 4,26 Millionen Fernsehenden recht hoch. Eine Sehbeteiligung von 15,1 Prozent stand auf dem Papier. 0,55 Millionen Jüngere entsprachen zudem einem starken Marktanteil von 8,4 Prozent.