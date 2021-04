Die TV-Highlights bei 13th Street

TV-News

Im Juni fährt Sender 13th Street mit Film- und Serienhighlights im Programm ordentlich auf. Mit dabei sind 3 Filme, «Bull» und «Coroner».

Die Sendehighlights beginnen am 3. Juni direkt mit einer deutschen TV-Premiere und dem Film. Die Krimi-Reihe basiert auf den Büchern von Philip R. Craig und «Mord ist kein Kunststück» ist hierbei der dritte Teil der Reihe. Wie der Name erwarten lässt, muss Ermittler Jeff Jackson in der Kunstszene einen Fall aufklären, es geht um Mord. Die Original-Buchreihe trägt den Titelund kann sich über höchste Beliebtheit erfreuen. Schaffen es die Macher umdiesen Zauber auch in die Film-Reihe zu bringen? Das lässt sich am 3. Juni um 20:13 Uhr herausfinden. Nach der Ausstrahlung des dritten Teilst ist dieser, wie auch seine beiden Vorgänger, auf Abruf verfügbar.Zudem geht es bei 13th Street mit der fünften Staffel der Serieweiter. Die Ausstrahlung der aktuellen Staffel macht am 26. Mai eine kurze Pause, geht aber dann ab dem 9. Juni weiter. Höchst aktuell geht es bei Bull in Staffel fünf um die Corona-Pandemie, neue Regeln im Gerichtssaal und Probleme mit Gesichtsmasken. Hat man hier den Einstieg verpasst, gibt es bei 13th Street seit dem 15. Februar bereits alle Staffeln bis zur aktuellen auf Abruf. Aus der neuen Staffel können sich Fans dann ab dem 9. Juni, jeweils mittwochs um 20:13 Uhr auf eine neue Folge freuen. Ebenfalls am 9. Juni gibt es ab 21:00 Uhr den Filmmit Oscar-Preisträger Morgan Freeman in der Hauptrolle. Die Verfilmung des Bestsellers von James Petterson erzählt eine spannende Entführungsgeschichte und von der Arbeit eines Profilers.Eine Woche später, am 16. Juni ebenfalls um 21:00 Uhr, gibt es dann den Folge-Teil zu «Im Netz der Spinne», nämlich. Im Zentrum der Handlung steht erneut Profiler Dr. Alex Cross, gespielt von Morgan Freeman, welcher diesmal den Serienkiller Casanova jagen muss. Zwar wurde «Denn zum Küssen sind sie da» vor «Im Netz der Spinne» gedreht, er spielt jedoch nach dessen Ereignissen. Ab dem 17. Juni startet schließlich die 3. Staffel vonals deutsche TV-Premiere. Hier können sich Fans über eine Doppelfolge, immer donnerstags ab 20:13 Uhr freuen. Die ersten beiden Staffel stellt 13th Street ab dem 22. Mai auf Abruf zur Verfügung.