«Topmodel»: Eingependelt auf hohem Niveau?

In den vergangenen Wochen waren die Werte oftmals sehr ähnlich. Danach moderierten Joko und Klaas das Magazin «red».

„#GNTM und Otto? Das hätte ich niemals gedacht!“ Topmodel-Anwärterin Elisa (21, Dortmund) ist von ihrem berühmten Shooting-Partner beeindruckt. Am Donnerstag besuchte die deutsche Komiker-Legende die jüngste Ausgabe der ProSieben-Show. Otto Waalkes scherzte über seinen Auftritt: „Wenn unsere Fußballnationalspiele so motiviert sind wie die #GNTM-Kandidatinnen, werden wir in diesem Sommer glatt Europameister.“Die zweieinhalbstündige Fernsehshow holte am Donnerstagabend 2,46 Millionen Fernsehzuschauer, der Marktanteil der ProSieben-Sendung lag in dieser Woche bei 8,4 Millionen. Damit hat sich «Germany’s Next Topmodel» auf einem hohen Niveau eingependelt. Die vergangenen vier Folgen erreichten 2,32 bis 2,49 Millionen Zuschauer. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern standen nun 1,53 Millionen auf dem Papier, der Marktanteil belief sich auf 19,4 Prozent. Auch hier wurden die Werte der Vorwochen bestätigt, immerhin fuhr man 1,48 bis 1,65 Millionen Zuschauer ein, die Marktanteile lagen zwischen 17,7 und 20,5 Prozent.Im Anschluss erreichte eine neue Ausgabe des1,13 Millionen Zuschauer und sorgte somit für 7,1 Prozent. Das Duo Joachim Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sorgten zur späten Sendezeit noch für 0,72 Millionen junge Zuschauer, der Marktanteil belief sich dieses Mal auf 15,4 Prozent. Damit war das Format in der Zielgruppe deutlich erfolgreicher als in den Wochen zuvor. Auf einen besseren Marktanteil kam die Donnerstagsausgabe zuletzt am 12. September 2019. Beide mussten als Strafe die Sendung moderieren, weil sie in der Dienstagsshow «Joko & Klaas gegen ProSieben» gegen ihren Sender das Nachsehen hatten.