Fox News heuert Mike Pompeo an

US-Fernsehen

Der ehemalige amerikanische Außenminister wird beim Nachrichtensender auftreten.

Nach der Vereidigung von US-Präsident Joe Biden haben die Nachrichtensender in den Vereinigten Staaten von Amerika mit rückläufigen Einschaltquoten zu kämpfen. Der umstrittene Sender Fox News geht nun in die Offensive und engagierte den ehemaligen US-Außenminister Mike Pompeo als Kommentator.Pompeo, der als potenzieller republikanischer Kandidat für die Präsidentschaftswahlen 2024 gehandelt wird, wird seinen ersten Auftritt am Freitag bei der Morningshow «Fox & Friends» haben. Außerdem wird er Teil des Hauptabendprogramms von Fox News und Fox Business. Bereits die ehemalige Pressesprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany, arbeitet inzwischen bei den zwei Nachrichtensendern.Auch der ehemalige Donald-Trump-Berater Larry Kudlow ist mit einem eigenen Format bei Fox Business zu sehen. Der ehemalige US-Vizepräsident Mike Pence hat kürzlich eine Dokumentation über Rush Limbaugh für den Streaming-Videoportal Fox Nation erzählt.