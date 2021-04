Trotz Corona-Erkrankung: «Denn sie wissen nicht, was passiert!» findet statt

TV-News

Am Freitagmorgen gab RTL bekannt, dass sich der Quizmaster Günther Jauch mit dem Coronavirus infiziert habe und nicht an der Liveshow am Samstagabend teilnehmen können. Die Show soll trotzdem stattfinden.

Günther Jauch hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte der Kölner Sender RTL am Freitagmorgen mit. Ausgerechnet Günther Jauch. Warum ausgerechnet? Ebenfalls am Freitag wurde bekannt, dass der «Wer wird Millionär?»-Moderator Teil der Impfkampagne „#ÄrmelHoch“ der Bundesregierung werden solle, die in der kommenden Woche startet. Die Erkrankung des langjährigen Moderators hat aber vor allem Auswirkungen auf das RTL-Programm, denn am Samstagabend findet schließlich die erste Folge der neuen Staffel vonstatt. Das ganze ist eine Live-Show, weshalb Jauch zum ersten Mal seit 31 Jahren ausfällt, wie der Sender angab.Die geplante Sendung soll aber dennoch stattfinden, wie RTL versicherte. Aktuell ist man daher auf der Suche nach einem Ersatz für Jauch, der trotzdem per Liveschalte in der Sendung zu sehen sein wird. Wer ihn letztendlich ersetzen wird, möchte man erst in der Sendung selbst bekannt geben. Dann gibt es nicht nur für Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk einen Abend voller Überraschungen, sondern auch für das Publikum. An den kommenden drei Samstagen sind die Liveshows geplant. Günther Jauch hofft dann auf eine Teilnahme: „Ich bin auch zuversichtlich, dass ich bei der Sendung am 17. April wieder dabei bin.“Zuletzt lief die Sendung im August und September 2020. Die drei Sendungen kamen im Schnitt auf 1,87 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe lag die Einschaltquote bei 14,7 Prozent. Im vergangenen Frühjahr hatten die Shows noch ein deutlich höheres Niveau eingefahren, am 25. April 2020 wurde die Rekord-Quote von 20,1 Prozent aufgestellt. Damals sahen 3,31 Millionen Neugierige zu.