Sky gibt Start für «Domina» bekannt

TV-News

Bereits seit langer Zeit wird bei Sky über das Original «Domina» gesprochen, zuletzt gab es erste Bilder der Produktion, jetzt den Starttermin. Losgehen soll es am 3. Juni bei Sky Atlantic.

Bereits seit grob anderthalb Jahren ist das neue Sky Originalangekündigt und es soll in dem epischen Drama um die Machtkämpfe im alten Römischen Reich gehen. Ebenfalls bereits bekannt und von Quotenmeter vermeldet war, dass die Drama-Serie acht Teile bekommen soll, in Rom abgedreht wird und "wohl" ab Juni 2021 gesendet werden soll. Bei letzterm kann das "wohl" nun gestrichen werden, denn wie Sky bekannt gab, wird «Domina» ab dem 3. Juni bei Sky Atlantic laufen und via Sky Ticket und Sky auch auf Abruf verfügbar sein.Ein kurzer Aufriss, wenn man von dem Projekt noch nichts mitbekommen hat: Inhaltlich soll es sich bei «Domina» um die Entwicklung der jungen und naiven Livia drehen. Ihr Weg führt sich zur einflussreichsten und mächtigsten Herrscherin Roms, wobei Verrat und auch Mord auf ihrer Reise nicht ausbleiben. Sky möchte mit dem neuen Original eine authentische, elektrisierende und auch historisch glaubwürdige Familiensaga erzählen, wobei die Geschehnisse auf einer wahren Geschichte thronen.Drehbuchautor und Schöpfer der Serie ist Simon Burke, Regie führt Claire McCarthy. Gedreht wurde in den Cinecittà Studios in der italienischen Hauptstadt Rom, wobei die Sky Studios mit Fifty Fathoms und Cattleya gemeinsam produzieren. In der Hauptrolle der Livia wird Kasia Smutniak auftreten, zudem werden internationale Stars wie Liam Cunningham, Isabella Rossellini oder Matthew McNulty zu sehen sein. Linear wird es die Serie ab dem 3. Juni bei Sky Atlantic (immer donnerstags in der Primetime mit Doppelfolgen) geben, via Sky Q oder Sky Ticket kann man ab dem Start bereits die komplette Staffel auf Abruf sehen.