«Rebel»: Neue Dramaserie startet bei Disney+

TV-News

Bei dem noch relativ neuen Service Star bei Disney+ startet am 28. Mai exklusiv die Serie «Rebel». Zu sehen ist Kaatey Sagal in der Hauptrolle.

Inspiriert ist die neue Dramaserievon Erin Brockovich, genauer soll von ihrem Leben erzählt werden. Die Geschichte dreht sich also um die Rechtsanwaltsgehilfin Annie "Rebel" Bello, welche keinen Jura-Abschluss in der Tasche hat, sich für ihre Fälle jedoch mit brennender Leidenschaft einsetzt. Die brillante wie auch chaotisch witzige Frau kämpft unermüdlich für soziale, rechtliche und ökologische Gerechtigkeit und möchte jeden den sie trifft dazu animieren sein oder ihr eigener Held zu werden. Nach Aussagen von Krista Vernoff, ausführende Produzentin der Serie meint zudem, dass es die Protagonistin dabei zudem schafft das Publikum zum Lachen zu bringen."Es war eine große Ehre, Erin kennenzulernen und eine von ihr inspirirerte Serie zu kreieren", so Vernoff weiter. Laut Brockovich selbst ist «Rebel» nicht nur ihre Geschichte, sondern kann die Geschichte von Jedem sein oder werden. In jedem stecke eine Heldund sie freue sich sehr darüber, dass Vernoff und ABC ihre visionäre Geschichte in dieser Serie zeigen. Hinter einem "Rebel" müsse nicht nur Opportunismus stecken, viel mehr stehe der Begriff für Selbstbestimmung, Mut und Überwindung, auch unter schlimmsten Bedingungen. Katey Segel in der Hauptrolle hätte hierfür die ideale Power und Ausstrahlung.Krista Vernoff ist neben Alexandre Schmitt (Trip the Light), John Davis und John Fox (Davis Entertainment), Andrew Stearn, Marc Webb, Adam Arin und eben Erin Brockovich Produzentin der Serie. Das Format wird von ABC Signature in Zusammenarbeit mit Sony Pictures Television produziert und Disney+-Kunden können sich ab dem 28. Mai exklusiv über die Premiere von «Rebel» freuen. Neben Katey Segel treten John Corbett, James Lesure, Lex Scott Davis, Tamala Jones, Ariela Barer, Kevin Zegers, Sam Palladio und Andy Garcia auf.