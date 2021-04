«Queer As Folk» startet bei Peacock

US-Fernsehen

Der Streamingdienst legt die Serie neu auf.

Bevor Russel T. Davies «Doctor Who» im Jahr 2005 belebte, kreierte er in den 90er Jahren die britische Serie «Queer As Folk». Diese wird für den Streamingsdienst Peacock vom US-Schöpfer und Universal Cable Productions neu aufgelegt. Bei Peacock wurde direkt eine Neuauflage ohne vorherigen Piloten bestellt.Die Handlung wird in New Orleans spielen und von verschiedenen Freunden handeln, deren Leben sich nach einer Tragödie wandelte. Bereits vor drei Jahren war eine Neuauflage beim NBC-Sender Bravo in Arbeit, jetzt wechselte die Serie allerdings zum Streamingdienst."«Queer as Folk» war mehr als nur eine Serie, es war eine bahnbrechende und notwendige Stimme für so viele Menschen. Stephens neue Version für Peacock kommt zu einem weiteren entscheidenden Moment in unserer Kultur", sagte Lisa Katz, President, Scripted Content, NBCUniversal Television and Streaming, in einem Statement. "Alex Sepiol, EVP of Drama Programming, und sein Team haben sich vom ersten Moment an für dieses Projekt eingesetzt und daran gearbeitet, dass aus dem Drehbuch die Serie wird, die wir heute ankündigen. Das gesamte Team ist begeistert, ein Teil davon zu sein, eine neue Generation mit dieser Art von authentischem und bejahendem Storytelling bekannt zu machen."