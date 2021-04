Tom Holland geht zu «Crowded Room»

US-Fernsehen

Die neue Serie von Akiva Goldsman ist bei Apple beheimatet.

Der Streamingdienst von Apple hat eine Anthologie-Serie von Akiva Goldsman bestellt, nun wurde Tom Holland für die Hauptrolle inbesetzt. Apple hat eine 10-episodige erste Staffel bestellt. Die erste Runde der Serie wird auf der Biografie "The Minds of Billy Milligan" von Daniel Keyes basieren.Sie erzählt die Geschichte von Billy Milligan (Holland), dem ersten Menschen, der aufgrund einer Multiplen Persönlichkeitsstörung (heute bekannt als Dissoziative Identitätsstörung) von einem Verbrechen freigesprochen wurde. Goldsman wird das Buch für den Bildschirm adaptieren und unter seiner Firma Weed Road Productions als ausführender Produzent fungieren, wobei Holland neben der Hauptrolle auch als ausführender Produzent vorgesehen ist.Dies ist nicht das erste Apple-Projekt, in dem Holland die Hauptrolle übernommen hat. Zuletzt veröffentlichte der Streamer den Drama-Film «Cherry», in dem Holland die Hauptrolle spielte. Er ist vor allem für seine Rolle als Peter Parker/Spider-Man im Marvel Cinematic Universe bekannt.