«Kings of Napa»: Neue Hauptrollen vergeben

US-Fernsehen

Ebonée Noel, Karen LeBlanc, Yaani King Mondschein und Rance Nix sind in der OWN-Serie dabei.

Ebonée Noel, Karen LeBlanc, Yaani King Mondschein und Rance Nix werden die Hauptrollen inspielen, dem kommenden Drama von «Claws»-Showrunnerin Janine Sherman Barrois für das Oprah Winfrey Network. Barrois wird neben Michelle Listenbee Brown und Oprah Winfrey die Produktion übernehmen. Matthew A. Cherry, der Oscar-prämierte Regisseur des animierten Kurzfilms «Hair Love», wird bei den ersten beiden Episoden der Serie Regie führen.«The Kings of Napa» wurde von Sherman Barrois im Rahmen ihres exklusiven, mehrjährigen Gesamtvertrags mit Warner Bros. Television entwickelt, den sie 2018 unterschrieben hat. Die Serie stammt von Warner Bros. TV und Harpo Films. Die Produktion wird später im Jahr 2021 beginnen und Anfang 2022 auf OWN Premiere haben.Im Mittelpunkt der Serie steht der Machtkampf zwischen den wohlhabenden, weinbergbesitzenden King-Geschwistern im idyllischen und malerischen Napa Valley. Der Geschäftszweig der aufstrebenden afroamerikanischen Familie hat ihnen den Status verschafft, der sie in Designmagazinen und auf den Seiten der Gesellschaft erscheinen lässt.