«Run the World»: Starzplay feiert schwarze Frauen, Freundschaft und Harlem

Vermischtes

Die neue Comedy-Serie von Leigh Davenport und Yvette Lee Bowser startet Mitte Mai auf dem Streamingdienst von Starz.

Starzplay, der internationale Streaming-Dienst von Starz, holt Mitte Mai die neue Comedyserievon Leigh Davenport («Boomerang»), die zusammen mit Showrunnerin Yvette Lee Bowser («Living Single», «Black-ish» und «Dear White People») auch als Produzentin fungiert. Die neue Starz Original-Serie startet weltweit am Sonntag, 16. Mai auf STARZ in den USA und Kanada sowie bei Starzplay in Europa, Lateinamerika und Japan. Zum Cast gehören unter anderem Stephen Bishop, Tosin Morohunfola, Erika Alexander, Nick Sagar, Jay Walker und Tonya Pinkins. Die Hauptrollen übernehmen Amber Stevens West, Andrea Bordeaux, Bresha Webb und Corbin Reid.Das in Harlem angesiedelte «Run the World» folgt einer Gruppe von klugen, humorvollen und lebensfrohen schwarzen Frauen in den Dreißigern – überaus loyale beste Freundinnen –, die in Harlem leben, arbeiten und sich vergnügen. In ihrem Streben nach der Weltherrschaft erlebt jede von ihnen Höhen und Tiefen in der Karriere, sexuelle Beziehungen und Liebeskummer, was sie dazu veranlasst, ihre Identität und ihre Lebensziele zu hinterfragen. Im Kern ist die Serie eine authentische und unerschrockene Serie über eine beneidenswerte Freundschaft, in der es nicht nur ums Überleben geht, sondern um das gemeinsame Weiterkommen.Starzplay ins Deutschland, Österreich und der Schweiz als Prime Video Channel über die Prime Video-App jederzeit auf Smart TVs, iOS- und Android-Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV-Sticks, Fire Tablets und Spielekonsolen sowie online verfügbar. Die Starzplay-App für iOS und Android steht auf dem iPhone und iPad sowie auf einer Vielzahl von Android-unterstützten Geräten zum Download bereit. Starzplay steht zudem als Applet-TV-App und bei Rakuten TV als vorinstallierte App zu Verfügung.