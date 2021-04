Zlatan Ibrahimovic spielt im neuen «Asterix und Obelix»-Film mit

Kino-News

Die Dreharbeiten für «Asterix und Obelix: Das Reich der Mitte» wurden aufgrund der Corona-Pandemie von China nach Frankreich verlegt.

Das französische Produktionsunternehmen Pathe hat die Dreharbeiten für den neuesten Guillaume-Cantes-Filmaufgrund der Corona-Pandemie von China nach Frankreich verlegt. Eigentlich hätten die Dreharbeiten im vergangenen Jahr dort stattfinden sollen, mussten aber verschoben werden. Der Film ist mit einem Budget von 60 Millionen Euro veranschlagt und markiert die nächste Folge des französischen Blockbuster-Comic-Franchise. Es ist der französischsprachige Film mit dem höchsten Budget, der für 2022 geplant ist und wird von den französischen Bannern Les Enfants Terribles und Tresor Films produziert, wobei Pathe mitproduziert und französische Vertriebsrechte und internationale Verkäufe abwickelt.Pathe hat bereits zahlreiche Käufer gewonnen, darunter Netflix für mehrere unbekannte Gebiete, Leonine in Deutschland, Unicorn für CSI und Baltics, Blitz für Ex-Jugoslawien, Kinoswiat für Polen und Rosebud 21 für Griechenland. Pathe wird in Frankreich und der Schweiz vertreiben. Die Dreharbeiten beginnen am 12. April. Während «Asterix und Obelix» ohnehin großes Interesse erregen, dürfte besonders ein Cast-Mitglied für großes Aufsehen sorgen: der schwedische Fußball-Star Zlatan Ibrahimovic. Der Spieler des AC Mailand wird neben Marion Cotillar, Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel, Jonathan Cohen und Ramzy Bedia vor der Kamera stehen.Welche Rolle ‚Ibra‘ im Liveaction-Film übernehmen wird, ist geheim, genauso wie die gesamte Handlung des Films. Philippe Mechelen und Julien Herve haben das Drehbuch geschrieben, das auf der Comic-Sammlung basiert, die von René Goscinny und Albert Uderzo erstellt und von Les Editions Albert-René veröffentlicht wurde. Canet arbeitete auch mit Mechelen und Herve beim Dialog und der Adaption des Films zusammen.