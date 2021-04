Fredrich: Greifswald ist in allen Belangen von Vorteil

Interview

Die Auflage von Katapult wird stets größer, die Sachbücher verkaufen sich blendend. Wer ist der Mann hinter dem Magazin?

Aber in meinem Kopf geht das jetzt immer so weiter, bis wir den Spiegel eingeholt haben.Das sollten sogar alle Verlage machen. Es gibt überhaupt keinen Grund, Recyclingpapier zu meiden. Die Mehrkosten sind lächerlich und die ökologische Auswirkung ist enorm. Wer in fünf Jahren immer noch nicht auf Recyclingpapier druckt, kann seinen Laden auch direkt dichtmachen, weil die Leserinnen und Leser immer mehr Wert darauf legen, die Welt nicht mit jedem Produkt größtmöglich zu belasten.Greifswald ist in allen Belangen von Vorteil. Ich brauche zu Fuß fünf Minuten bis zum Büro, mit Rollerblades nur drei Minuten. Am besten ist aber, dass wir hier weit von allen anderen Medien weg sind. Ich kann alle anderen kritisieren, aber wenn ich sie nicht kenne, fällt es mir leichter.Wir arbeiten seit Corona abwechselnd von zuhause. Die Onlinesitzungen sind unfassbar nervig, weil bei irgendwem immer die Leitung zu lahm ist, die Kamera spinnt oder der Ton scheiße ist. Ich freue mich auf die Zeit mit echten Redaktionssitzungen!95 Prozent geben Zustimmung. Fünf Prozent geben Zustimmung und kritisieren, dass meine Ausdrucksweise zu hart ist. Meine Oma gehört zur zweiten Gruppe.Das ist so passiert. Fragen Sie Tim Ehlers nach der Schokoscheißinstallation und er wird ihnen einen Vortrag darüber halten, wie blöd ich bin und dass er nie wieder Schokoweihnachtsmänner essen können wird und dass ich seine Gastfreundschaft total ausgenutzt habe und er das alles nicht gedacht hätte und für möglich gehalten hätte. Er ist komplett im Eimer.Leider nicht. Aber wir haben ein Grundstück in Greifswald gekauft, das groß genug für eine große Produktionsstätte ist. Dort wirdDruckmaschine dann in den nächsten Jahren stehen.Nicht länger als einen Monat an der Anfangsidee schrauben. Was geht und was nicht, sieht man erst beim Machen.Sehr! Wir haben jetzt drei Bücher selbst verlegt. Die verkaufen sich astrein. Das Wichtigste ist aber, dass ich mit Sebastian Wolter einen unfassbar starken Geschäftsführer für den Verlag gefunden habe. Wir beide machen die Geschäftsführung zusammen, aber er hat viel mehr Erfahrung als ich und beherrscht die deutsche Sprache auch besser.So habe ich mir das eigentlich immer vorgestellt. Ich habe bisher etwa zehn Interviews fürs Buch gegeben. Es werden übrigens immer mehr Podcasts. Die schönsten Interviews waren diesmal mit FluxFM und NDR Kultur „À la Carte“. Für die NDR-Sendung muss man fünf Titel aus der Klassik und dem Barock auswählen. Mein Klassik-Vorschlag „Feine Sahne Fischfilet“ wurde leider abgelehnt, aber das Interview ist am Ende sehr emotional geworden. Ich musste weinen, hoffe aber, dass es niemand mitbekommen hat.