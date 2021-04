DMAX und Sidney Hoffmann suchen Deutschlands besten Hobby-Tuner

TV-News

Mit dem heutigen Montag, 12. April, startet die Bewerbungsphase für das im Herbst startende Format «Tuning Trophy Germany».

Im vergangenen Jahr startete bei DMAX das Format, das mittlerweile auf zwei Staffeln kommt. Nun möchte der Dortmunder nicht mehr selbst Hand an den Autos anlegen, sondern möchte Hand anlegen lassen und sucht zusammen mit Auto Bild Deutschlands Top-Schrauber und das beeindruckendste Tuning-Auto in diesem Land. Begleitet wird das Ganze auch für das Fernsehen:heißt das Format, das den Wettbewerb ab Herbst bei DMAX zeigt. Die Bewerbungsphase dafür startet am heutigen Montag, den 12. April.Mit der neuen Sendung möchte DMAX die unzähligen Stunden harter Arbeit würdigen die neben Geld, Blut, Schweiß und Tränen in die Auto-Projekte der zahlreichen Hobby-Tuner geflossen sind. Hoffmann und seine Experten wagen dann einen Blick unter die Hauben privater Schrauber und Tuner. Gewinner wird sein, wer das stimmigste Tuning-Gesamt-Konzept zu bieten hat.Dafür müssen alle Autos sowohl auf auf einer Rennstrecke als auch auf der Hebebühne eine gute Figur machen und sich den kritischen Augen der Experten stellen. Egal ob tief, breit oder hoch. Track-Tool, Breitbau-Ungeheuer oder Lowrider – jeder kann am Ende der Staffel den Titel einfahren. Produziert wird «Tuning Trophy Germany» von Burda Studios.